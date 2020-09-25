Портал ИноСМИ весьма популярен как сайт переводов статей в иностранной прессе на русский язык. Но в этот раз, при переводе статьи американского журнала Time, был допущен убийственный коментарий, который заставляет задуматься о «профессионализме» и заангажированности автора – Американского журналиста Саймона Шустера.

«Перед нами — пример того, как, выполняя политическую задачу, репортер поддерживающего Байдена издания Time игнорирует слова собеседников. Его задача — доказать, что «близкий к Путину» киевский политик Медведчук пытался через дипломата Телиженко опорочить Байдена. Медведчук «в среду сделал специальное заявление, что никогда не встречался с Телиженко и не знаком с ним». Но автор настаивает на своей версии событий».

С первых строк становится понятна цель автора: «Предложение о сотрудничестве поступило осенью 2019-го года от украинской партии, сопредседателем которой является друг и доверенный союзник российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук». Текст написан так, как будто в этой партии нет никого кроме Медведчука.

Кроме этого, автор, ссылаясь на Телиженко, пишет: «Информацию передавали по целому ряду каналов, в том числе, через отданного под суд газового магната, поддерживавшего тесные связи с Кремлем, и через украинского депутата, который учился в российской шпионской академии». А за комментарием обращается не к «газовому магнату» или «украинскому депутату, который учился в шпионской академии», а к Медведчуку.

Если журналист обратился к этим людям (речь идет о Фирташе и Деркаче), а они не ответили, можно было бы сказать об этом двумя словами. Это выглядит очень странно. Как и попытка приплести Медведчука, на которую в ИноСМИ и обратили внимание.