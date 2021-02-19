Причиной повышенной аварийности атомных и тепловых энергоблоков в отопительный сезон 2020-2021 года стала невозможность генерирующих компаний профинансировать ремонтную кампанию из-за вымывания средств с реальных производителей электроэнергии в пользу трейдеров и спекулянтов.

Об этом сообщил эксперт «Центра Разумкова» Максим Белявский со ссылкой на результаты исследования.

«На сегодняшний день аварийность украинских ТЭС в разы выше, чем была в прошлом году. Все из-за несвоевременно выполненных программ ремонтных работ. Причин две – сначала не было средств (в i квартале 2020г. тепловая генерация простаивала, потому что поступал импорт электроэнергии), в пик потребления и период ремонтов Энергоатома (декабрь 2020-2021) тепловики остановиться не могли», - добавил эксперт.

Причиной дефицита угля в отопительный сезон 2020-2021 годов стало нарушение сроков ремонтной кампании на атомных электростанциях.

«Через вынужденный выход атомных энергоблоков в ремонт во время отопительного сезона, - возросла нагрузка на тепловую генерацию. Поэтому и запасы угля, который был на складах потреблялся с высокой интенсивностью", - сообщил эксперт.

Белявский подчеркнул, что аварийность тепловых блоков носит технический характер и никоим образом не влияет на стабильность работы ОЭС

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси с января 2021 года. В феврале начались поставки из России. Всего по состоянию на 19 февраля было импортировано 480 млн кВт часов на сумму 770 млн грн.

Прошлый отопительный сезон – с октября 2019 по март 2020 года Украина импортировала свыше 1 млрд кВт часов электроэнергии, что привело к крупнейшей за годы независимости кризиса на энергетическом рынке.

В результате остановились 95 угольных шахт, а государственные компании получили рекордные убытки.

Против импорта выступили крупнейшие украинские производители электроэнергии. 15 февраля почти все ТЭЦ обратились к правительству с требованием немедленно запретить импорт и созвать антикризисный энергетический штаб.