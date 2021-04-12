О значении в крымских событиях 2014 адмирала и бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Юрия Ильина рассказал в программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку» Юлий Мамчур, народный депутат Украины VIII созыва, военный летчик 1-го класса и полковник Военно-воздушных сил Украина.

Мамчур рассказывает, что в момент захвата крымского полуострова Ильин занимал высший пост ВСУ, а потому и отвечать за те события должен он. Кроме того, сообщения о подозрительной активности российского контингента поступали еще раньше, с декабря 2013 года.

«Разведка сообщала, что российские военные начали вывозить свои семьи в Россию», - вспоминает он. Кроме этого, отмечался рост численности обслуживающего персонала, а это в свою очередь говорит и об аналогичном росте военного контингента. Это, замечает Мамчур, было еще при президентстве Виктора Януковича. Но он не понимает, почему не учитывали информацию, которую подтверждает разведка.

Еще в январе 2014 году во главе Генерального штаба стоял генерал-полковник Замана, но уже с 27 февраля - Ильин. Соответственно, все полномочия относительно действий на крымском полуострове он имел. «И он, находясь на территории Автономной республики Крым, самоустранился от организации сопротивления захватчикам», - отмечает Мамчур.

Напоминаем, Мамчур рассказал, можно ли было отбить Крым в начале аннексии.

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