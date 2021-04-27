Начиная в 2014 году войну против Украины, Путин купил билет в один конец – вернуться назад уже не получится. Но кто сказал, что впереди его ждёт именно победа?

Ситуацию в программе Дмитрия Снегирёва «Политика наизнанку» рассматривает украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Хорватия и Боснии и Герцеговине с 2010 по 2017 год, заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым с 2006 по 2007 год Александр Левченко.

«Путин ведёт игру на повышение ставок, но он может и проиграть. Но это возможно только в том случае, если мы грамотно всё выстроим. У Путина вполне может оказаться больше минусов, чем плюсов – он проиграется. Уже этой осенью ему предстоят выборы в парламент. А электоральная база Путина пошатнулась», - считает дипломат.

Он также напомнил историю с инцидентом на Тузле, который совпал по времени с парламентскими выборами в России в 2003 году.

Ранее, как сообщает Politeka , Александр Левченко рассказывал об опасности информационной войны, которую Россия ведёт против Украины.