Политтехнолог Олег Постернак объяснил, с чем связано возможное отсутствие Байдена на Саммите мира в Швейцарии и кто от США может быть достойной заменой президенту.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Очевидно, если Байден не едет, в глазах американской администрации можно высчитать, просчитать реальное отношение к этому мероприятию. И это подрывает усилия Украины, это ослабляет ее дипломатическое оружие. Потому что глобальный Саммит мира, по сути, - это дипломатический кулак против россии», - рассуждает Олег Постернак.

Поэтому, констатирует он, понижение автоматически делает Саммит дежурным мероприятием, что не есть хорошо с точки зрения стратегии, влияния, и с точки зрения дальнейшего продвижения именно вот этой проукраинской рамки окончания войны и победы.

По мнению эксперта, скорее всего, Байдену очень важно на символическом уровне показать, что он хочет отвязать от своей предвыборной кампании украинскую тему. Он боится рисков, рассуждает гость программы, что украинская тема в проектировке мира, эскалации и дальнейшего углубления боевых действий может повлиять на его позиции во время избирательной кампании.

«Поэтому он хочет отстраниться от этой темы, перепоручив ее другим лицам. По данным некоторых журналистов, на Саммите точно не будет и вице-президентки США Камалы Харрис. Но очевидно, что это тот случай, когда лучше, если будет госсекретарь Блинкен чем вице-президент, как на Мюнхенском саммите по безопасности. Почему? Потому что вице-президент США – фигура, не имеющая существенного влияния», - объясняет Олег Постернак.

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