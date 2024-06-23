Саммит G7 2024 года, организованный Италией, проходил на роскошном курорте Борго-Эгнация.

Ультраправые набирают силу в крупнейших европейских странах, ставя под сомнение будущее либеральной демократии, в то время как президентсво Дональда Трампа маячит на горизонте в США.

Итальянская политолог Натали Точчи считает, что глобальный разрыв с Россией углубился, а войне в Украине не видно конца.

Напряженность Запада в отношениях с Китаем растет: и США, и ЕС повышают ставки на Пекин в свете торговой практики Китая.

Война на Ближнем Востоке на неопределенный срок оставила всякую надежду на нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Политолог заявила, что именно в этот пугающий момент «Большая семерка» оказалась болезненно слабой.

Неудовлетворительные итоги саммита G7 отчасти были отражением угрозы, с которой сейчас сталкивается многосторонность.

Лидеры, по сути, достигли всего одного значимого соглашения об использовании доходов от замороженных активов России в качестве залога для выдачи Украине кредита в 50 миллиардов долларов.

Решение готовилось долгое время и было достигнуто на фоне растущих опасений, что время на исходе.

За пределами Украины показать было особо нечего - лидеры на словах подтвердили план Байдена по прекращению войны в Газе.

Саммит g7 не был руководим им, а навязан, и это говорит о растущей слабости, если не прямой угрозе либеральной демократии на Западе.

Источник: theguardian.

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