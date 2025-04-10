Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал ситуацию с новыми тарифами США, ответом Китая и Европы, и рассказал, какие условия поставил Трамп для того, чтобы ослабить пошлины.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Чтобы получить тарифное послабление, вы должны купить американских энергоносителей на 350 млрд долларов. Это чисто путин, только через цифры. Трамп напал на Европу, Европа говорит: «Подождите, давайте переговоры». А Трамп: «Вот мои условия». Он, как путин, диктует свои условия, но только все это пока через экономику», - рассказывает Михаил Шейтельман.

С другой стороны, подчеркивает он, Трамп выбрал очень интересную сумму для своих требований – купить у США энергоносителей на 350 млрд долларов.

«Трамп все еще хочет кому-то доказать, что он – хороший бизнесмен. Причем, скорее всего, хочет он это доказать своей жене Мелании. Или, я подумал, наверное, своему отцу, так как отец реально заработал настоящие деньги, поднял бабла, дал сыну, а сын все прощелкал, шесть банкротств. И теперь он хочет доказать: «Папа, я хороший бизнесмен, посмотри, вот у меня получается», - отмечает Михаил Шейтельман.

Но главный плюс из этой тарифной войны Трампа, констатирует эксперт, - это падение цен на нефть. Как он рассказывает, глава ЦБ рф Набиулина уже подтвердила, что все, что происходит, - это проблема, тарифы США повлияют на россию изменением цен на нефть, они падают, и это приведет к снижению спроса на российские энергоносители.

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