Политолог-международник Максим Яли заявил, что старого мирового порядка больше не существует, демократия больше не доминирует в мире, идет борьба с автократиями, в частности, на территории Украины, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Его стратегия уже ясна – перекроить мир, принять участие в разрушении этого мирового порядка. Предыдущая администрация пыталась по крайней мере делать вид, что он все еще существует, но Трамп как бизнесмен реально оценил обстановку. И с его точки зрения тот мировой порядок, который образовался по завершению Второй мировой войны, а затем трансформировался в определенной степени после распада Советского Союза, невыгоден для США. Поэтому Трамп фактически решил поучаствовать в переформатировании этого мирового порядка. И его геополитические амбиции о Канаде, Гренландии, Панамском канале являются лишь подтверждением этому», - объясняет Максим Яли.

Попутно эксперт вспоминает известную работу Фукуямы «Конец истории» конца прошлого века, где говорится, что нет альтернативы демократии, либеральному мироустройству, и на тот момент было много подтверждений этому, ведь и многие автократии превращались в демократии, это был мейнстрим. Однако, констатирует он, этому порядку пришел конец, за последнее время автократии приобрели вес, они переняли лучшие технологии и даже вписались в либеральный мировой порядок.

«К большому сожалению, мы стали полем битвы между автократиями и демократиями. Байден в первый месяц после того, как вступил в должность президента США, как раз и объявил, что будущие конфликты будут между автократиями и демократиями. И после этого началось полномасштабное вторжение россии против Украины», - подчеркивает Максим Яли.

Именно поэтому, констатирует эксперт, мы и слышим эти заявления Трампа, что, например, о Крыме нужно говорить с Обамой, а не с ним. То есть, объясняет он, Трамп хочет пролистать эту страницу и воспользоваться моментом для того, чтобы усилить США и принять участие в глобальном мародерстве.

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