Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что после окончания торговой войны с США Китай неожиданно поддержал 30-дневное перемирие, так что, возможно, Си будет давить на путина, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, США и Китай наконец-то заключили перемирие и закончили торговую войну как минимум на 90 дней. В частности, отмечает он, США снизили тарифы для Китая с 145% до 30%, а Китай для США – с 125% до 10%.

«Вы меня спросите, зачем я компостирую вам мозги какими-то торговыми переговорами между Китаем и США? Мы-то здесь при чем? У нас война. Но в тот же самый день появилось заявление китайского МИДа, что Китай поддерживает предложенное Украиной, Европой, США 30-дневное перемирие. Вот такая теперь коалиция. А больше в мире вообще никого не осталось. Кто остался у россии? Буркина-Фасо и Северная Корея, которой запретили маршировать по Красной площади, потому что там был Си и ему это не нравилось. Понимаете масштаб перемен?», - объясняет Михаил Шейтельман.

Кроме того, рассказывает он, есть такая версия, что Си Цзиньпин, уезжая из москвы, приказал путину все же согласиться на 30-дневное перемирие, но, как мы видим, война продолжается, так что теперь интересно, как поступит Китай. По словам эксперта, Китай вообще всегда действует тихо, лишний раз не болтая, например, это он, вероятно, вел прокси-войну при помощи Пакистана против Индии, но тихо закончил, и на следующий день закончилась тарифная война Трампа – все это связано.

«Вот сейчас, похоже, они берутся действовать и на фронте украино-российских переговоров. А Китай, напомню, всегда настаивает на территориальной целостности и соблюдении устава ООН, потому что ему самому нужна территориальная целостность. Си не собирается же отказываться от Тайваня. Если сейчас Украину кто-то заставит отказаться от каких-то территорий, то у Китая тоже тогда окажется под вопросом Тайвань. Так что это революция», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что в этом году в москве 9 мая был не парад, а некий карнавал.

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