Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что в этом году в москве 9 мая был не парад, а какой-то карнавал, поскольку маршировали войска стран, которые никогда не видели немецкого нацизма, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Си приехал проведать свою далекую северную провинцию москва, своего местного вассала пу. И в общем остался вполне себе доволен внешним видом, молодцеватостью его солдатушек и так далее. На самом деле я понимаю, чего хотел добиться путин. Он хотел добиться того, что, смотрите, я легитимен, вот много разных политиков, все они приехали. Он стоял на какой-то лесенке, их по очереди встречал. Мало того, ко мне приехал великий и ужасный товарищ Си, значит, мы вообще с ним братья, мы с ним на равных. Именно так была выстроена мизансцена на этом параде», - комментирует Михаил Шейтельман.

Апофеозом этого парада, отмечает он, был не проход войск, а выход на сцену путина с Си Цзиньпином, как эта парочка шла по красной дорожке и жала руки разным президентам, так сказать, политической мелюзге.

«путин пытался изобразить дуэт, который управляет (ред. – миром). Но для всех, конечно, это было не так. Си приехал к вассалу с инспекцией, проверял, все ли у него хорошо. И они собрали еще разных там мелких вассалов, которые восприняли, безусловно, эту свою роль. Главную карнавальность, конечно, этому придавал, естественно, представитель Рио-де-Жанейро, президент Бразилии Лула де Силва. Но он как-то не отсвечивал, сидел в уголочке», - объясняет Михаил Шейтельман.

Что касается самого парада, рассказывает эксперт, то, например, в 2010 году там маршировали войска США, Великобритании, Франции, а в этом – Китая, Монголии, Вьетнама, Лаоса, Мьянмы, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана и Азербайджана, что вообще как-то не вяжется с победой над немецким нацизмом.

Как сообщала Politeka, Томенко заявил, что соглашение о недрах с США – это инвестиция скорее в сотрудничество, возможность получать оружие.

Также Politeka писала о том, что Стариков обратил внимание на важные военные и политические аспекты парада в москве.