В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа «Человек года».

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа «Человек года» активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул «Человек года».

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История № 5. Сергей БУБКА

Король прыжков с шестом

Это эпохальное спортивное событие произошло в 1985 году во время чемпионата мира. Стадион им. Жана Боуэна в пригороде Парижа был заполнен до отказа. Все хотели увидеть выступление советского легкоатлета Сергея Бубки, чьи фото красовались на первых полосах утренних газет. Публика ждала нового рекорда, а еще больше – чуда. Ведь речь шла о прыжке в высоту ... 6 метров. Такая планка не покорялась еще никому в мире! Когда на дорожку вышел Сергей, стадион замер. Слышно было только голоса судей и ассистентов, которые устанавливали планку на невероятной шестиметровой высоте. Тысячи глаз следили, как разбежавшись на бешеной скорости, спортсмен с шестом взлетает над землей. Это была его последняя, третья попытка ... Есть! Высота взята! Еще доли секунд и стадион стоя приветствует нового спортивного кумира. Через несколько часов о нем заговорил весь мир.

...В секции по прыжкам с шестом Сергей Бубка оказался благодаря своему другу, Сергею Малахову. Тот познакомил 11-летнего товарища с тренером легкоатлетов Виталием Петровым, который сумел распознать в худеньком пареньке большой природный талант. Поэтому когда тренеру пришлось с семьей переезжать в Донецк, он взял из Луганска своих лучших учеников. Лучшим среди лучших был 16-летний Сергей Бубка.

Донецкая база для подготовки шестовиков была достаточно солидной, а график тренировок очень насыщенным. Уроки юный атлет учил прямо в трамвае, по дороге из школы в спортзал и обратно. Но, несмотря на это, школу закончил без троек. На тренировках Сергей выкладывался более чем на 100 процентов. И очень скоро трудолюбие и упорство молодого спортсмена начали приносить результаты. В 1980 году он стал чемпионом страны среди юношей, выполнив норматив мастера спорта. После еще нескольких успешных стартов наставники молодежной сборной СССР включили Бубку в команду для поездки на турнир легкоатлетов социалистических стран, проводившийся на Кубе.

Карьера молодого легкоатлета развивалась стремительно. Уже в 19 лет юный Бубка взял «золото», да еще и на первом в истории чемпионате по легкой атлетике, который состоялся в Хельсинки. Это было настолько неожиданно, что некоторые спортивные критики списывали этот успех на случайность. Но новый «король шеста» Сергей Бубка уже уверенно взошел на спортивный престол.

Шаг за шагом Сергей приближался к покорению мирового рекорда – 5 м 83 см. Наконец в США, во время участия в «Играх под крышей» – серии турниров, организованных Американским Атлетическим конгрессом, – ему это удалось. Три победы из четырех возможных, высшее мировое достижение для залов, звание лучшего зарубежного спортсмена зимнего легкоатлетического сезона Америки – такие результаты показал молодой шестовик. «Лос-Анджелес таймс» писала: «Бубка – феноменальный прыгун, просто непостижимый. Он представитель нового будущего поколения шестовиков. Он заставляет нас пересмотреть устоявшиеся представления о самих возможностях человека. Если кому-то и удастся покорить в ближайшем будущем 6-метровую высоту, то Бубка – претендент номер один».

Прогнозы оправдались. Свой первый мировой рекорд спортсмен установил в 1984 году в Братиславе – 5 м 85 см. Через неделю в Париже уже было 5 м 88 см. Третий мировой рекорд за один месяц в исполнении Бубки увидел Лондон 13 июля – 5 м 90 см. И наконец, ровно через год в Париже он первым в мире сделал исторический прыжок на 6-ти метровую высоту.

«Все в жизни надо зарабатывать трудом, талантом и способностями. Даже везение», – это выражение Сергея Бубки всегда помогало ему достигать вершин. За одиннадцать лет Бубка поднял свой личный рекорд на 43 см, а мировой рекорд – на 32 см, доведя его до фантастической отметки 6м 15 см. До него таких уникальных результатов в этом виде спорта не достигал никто.

Имя Сергея Бубки уже давно вписано в Книгу рекордов Гиннеса как человека, который имеет наибольшее количество рекордов мира в легкой атлетике. Он 35-кратный рекордсмен мира, шестикратный чемпион мира, Олимпийский чемпион, трижды признавался лучшим спортсменом мира. Рекордный показатель в 6 м 15 см 1993 г. Сергея Бубки для закрытых залов, более двадцати лет был непревзойденным. А абсолютный мировой рекорд 6 м 14 см для открытых арен до сих пор не смог улучшить ни один спортсмен на планете.

Закончив спортивную карьеру, выдающийся легкоатлет продолжает содействовать развитию украинского спорта уже в другой роли. В родном Донецке он создал «Клуб Сергея Бубки», который является постоянным куратором многих детских спортивных школ и основателем международного турнира «Звезды шеста». Сергей Бубка – член Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета, первый вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). С 2005 года Сергей Назарович возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины. Он прилагает много усилий, чтобы украинские спортсмены достойно представляли нашу страну на самых высоких спортивных форумах мира. Занимается он также пропагандой спорта и здорового образа жизни среди украинской молодежи.

…Сергей Бубка. Известнейший рекордсмен, человек-легенда, гордость и слава украинского спорта. Его мужеству, смелости и мастерству стоя рукоплескали стадионы Братиславы, Парижа, Лондона, Рима, Вильнюса, Милана, Лос-Анджелеса. Бывший президент Международного Олимпийского комитета маркиз Хуан Антонио Самаранч назвал украинского атлета самым выдающимся спортсменом современности.

Мало кто удостаивается памятника при жизни, но Сергей Бубка своими победами вдохновил украинских деятелей искусств. В центре Донецка в 1999 году установлена бронзовая скульптура спортсмена с шестом, готовящегося к прыжку. Постамент имеет символическую высоту – 6 м 15 см.

Заслуженный мастер спорта, доктор наук по физическому воспитанию и спорту, Сергей Бубка – единственный спортсмен-легкоатлет, которому присуждено высокое звание Герой Украины. Он полный кавалер Ордена «За заслуги», награжден Орденом князя Ярослава Мудрого III, IV и V степеней, Почетным знаком отличия Президента Украины.

7 марта 1998 во время торжественной церемонии вручения премии «Человек года-1997» Сергей Бубка был удостоен высокого титула «Спортсмен года».