Политический эксперт и военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко рассказал, что визит Зеленского в США и встреча с Трампом прошла успешно, но, похоже, в этом году с россией о мире не договориться.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как заявил Зеленский, рассказывает эксперт, встреча с Трампом была продуктивной, источники медиа пишут, что на 8 из 10, а сам Трамп написал в Truth Social, что для него это была честь. К тому же, добавляет он, наконец-то договорились о визите Уиткоффа и Кушнера в Украину в течение двух следующих недель, которые должны были приехать еще после Пасхи. Хотя, отмечает эксперт, неизвестно, предлагали ли американцы нашей делегации новые инициативы, о чем говорил Рубио после встречи с Лавровым, когда был окончательно отклонен план из 20 пунктов.

«Не исключено, что Трамп рассматривает сценарий, при котором он готов поддерживать Украину до конца своей каденции, просто оказывая помощь, давя на россию и ожидая, когда путин будет готов к переговорам на тех условиях, которые примет Украина. Вот в какую сторону изменил Трамп стратегию. В то же время, конечно, он будет говорить, что войну нужно завершить как можно скорее, что и Зеленский, и путин хотят заключить соглашение. Это время от времени будет проскакивать в его риторике. Но, вероятно, он сейчас взял задел на то, что война будет продолжаться, война войдет в 2027 год. В этом году, очевидно, договориться о чем-то будет сложно, практически невозможно», – комментирует Александр Мусиенко.

А между тем, отмечает он, Сенат наконец-то голосовал за санкции Линдси Грэма против россии, но надо понимать, что наиболее эффективные санкции – это наши адские, а эти финансовые являются лишь вспомогательными, ведь многие страны спокойно живут под санкциями, та же Северная Корея, которая еще и строит атомные подлодки. Но этот законопроект Линдси Грэма, подчеркивает эксперт, – это игра и расчет не на недели, россия должна чувствовать в течение нескольких месяцев, насколько экономическая ситуация ухудшается, поэтому нужно выходить из войны.

«И помните логику Трампа? Он говорил, что санкции Грэма против россии не вводили, потому что это может помешать дипломатии. Следовательно, если санкции вводятся, значит, о дипломатии речь не идет, речь идет об эскалации. Вот что нас ожидает», – заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Фейгин объяснил, что из-за провала с войной путина действительно могут убрать, чтобы спасти систему.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман объяснил, почему после путина россиян денацифицировать не придется: «Придет новый пастух».