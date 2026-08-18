Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 19 по 25 августа показывает, что синоптики ожидают настоящую жару до +33°, которая затем сменится более прохладной погодой с возможными осадками.

Предыдущий прогноз погоды для Харькова уже готовил жителей к теплой погоде, а новая неделя с 19 по 25 августа принесет еще более жаркие дни с пиком до +33° и заметное похолодание в конце периода.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры на протяжении недели будут колебаться от +21° до +33°, а ночью воздух будет охлаждаться до +15…+23°.

В среду, 19 августа, днем ожидается +24°, ночью +18°. Облачность переменная, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 20 августа, воздух прогреется до +26° днем, а ночью опустится до +15°. Облачность переменная, без осадков.

В пятницу, 21 августа, столбики термометров поднимутся до +31° днем, ночью +19°. Небо малооблачное, осадков не прогнозируют.

В субботу, 22 августа, температура достигнет недельного максимума — +33° днем, ночью +22°. Облачность незначительная, без осадков.

В воскресенье, 23 августа, жара удержится на отметке +33° днем, а ночью будет +23°. Облачность переменная, осадков не ожидается.

В понедельник, 24 августа, воздух прогреется до +28° днем, ночью похолодает до +21°. Небо малооблачное, без осадков.

Во вторник, 25 августа, столбики термометров опустятся до +21° днем — это минимум недели, ночью +19°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Итак, самая теплая погода в Харьковской области будет в субботу и воскресенье, 22–23 августа, когда воздух прогреется до +33°. Самая прохладная погода ожидается во вторник, 25 августа, — только +21°. Перепад температур за неделю составляет 12°. Осадки возможны в среду, 19 августа, и во вторник, 25 августа.

В жаркие дни, когда температура будет достигать +31…+33°, синоптики советуют пить больше воды, планировать дела на утренние или вечерние часы и избегать длительного пребывания под прямым солнцем. В дни с возможными осадками стоит иметь зонт и быть осторожными за рулем, а из-за перепада температур в конце недели — одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста.

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