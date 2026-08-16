С 18 августа абонентов Киевстара в Днепропетровской области ждут перемены.

С 18 августа оператор Киевстар начнет постепенно сворачивать работу 3G в определенных населенных пунктах и ​​районах трех регионов Украины, в которые входит и Днепропетровская область, сообщает издание Politeka.net.

Изменения также коснутся Ивано-Франковщины и Хмельнитчины. Уволенные частоты компания планирует направить на расширение возможностей более современной LTE-сети.

Информацию об этом предоставляет сам Киевстар .

Речь идет не о полном прекращении мобильной связи. Изменится только технология передачи данных: вместо 3G абоненты будут использовать 4G, а в дальнейшем оператор готовит сеть для внедрения 5G.

На Днепропетровщине изменения запланированы для Кривого Рога и Криворожского района .

В Ивано-Франковской области это касается Городенки, Долины, Снятина, Верховинского, Ивано-Франковского и Калушского районов.

В Хмельницкой области перечень охватывает Дунаевцы, Красилов, Нетешин, Полонное, Староконстантинов, Хмельницкий, Каменец-Подольский, а также Хмельницкий и Шепетовский районы.

Чтобы после перемен пользоваться мобильным интернетом, телефон должен поддерживать LTE. Соответствующая функция также должна быть доступна на SIM-карте.

Состояние карты можно проверить с помощью комбинации *245*4# . Если SIM устарела, оператор заменит ее на USIM в фирменных магазинах.

После замены сохранятся номер телефона, тарифный план и средства на счете.

На смартфоне рекомендуется включить автоматический выбор сети 2G/3G/4G или 5G. Для голосовых вызовов следует активировать VoLTE, если устройство поддерживает данную технологию.

Также специалисты рекомендуют проверить наличие актуальных обновлений программного обеспечения.

По информации компании, после предварительных этапов модернизации средняя скорость мобильного интернета выросла на 62% . Перераспределение частот должно увеличить пропускную способность сети и обеспечить более высокую скорость передачи данных.

Итак, с 18 августа абонентам Киевстара в Днепропетровской области следует предварительно проверить совместимость устройства и SIM-карты с LTE во избежание проблем с доступом к мобильному интернету.

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