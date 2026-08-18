Графики отключения света в Николаевской области на 19 и 20 августа продлятся из-за плановых работ в электросетях.

Украинцам подготовили плановые графики отключения света в Николаевской области на 19 и 20 августа, пишет Politeka.net.

Энергетики будут проводить технические и плановые работы на электросетях, поэтому по указанным адресам электроэнергия будет временно недоступна. Потребителям, попавшим в график отключения света в Николаевской области на 19 и 20 августа, следует заранее подготовиться к обесточению: зарядить телефоны и павербанки, позаботиться об освещении и по возможности заранее выполнить дела, требующие электроэнергии.

По информации «Николаевоблэнерго», 19 августа, с 09:00 до 17:00 электроснабжение планируют ограничить в селе Прывильне. В список попали следующие адреса:

Балкова — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 33

Ингульська — 4, 12, 60, 64

Перемогы — 244, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 267, 268, 269, 272, 274, 283, 285, 287, 289, 299, 305, 313, 273

Театральна — 4, 8, 10, 12

Еще одно плановое обесточивание на 19 августа запланировано в селе Добре. Здесь электроэнергию будут отключать с 08:00 до 17:00, по следующим адресам:

1 Линия — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 2

2 Линия - 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 41, 43

3 Линия - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

4 Линия — 1, 2, 3, 4

В четверг, 20 августа, в селе Марьянмвка электроэнергию по отдельным адресам планируется отключить с 09:00 до 17:00. Следовательно, максимальная продолжительность перерыва может составлять до восьми часов. В график вошли улицы:

Гребенюка — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 26

Молодижна — 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21А, 22, 24, 26, 27, 28, 30

Степова — 15, 28

Центральна — 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 35, 39, 41, 47, 51, 53, 57, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 89, 91, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 64

Также в этот день с 09.00 до 17.00 плановое обесточивание запланировано в селе Перемогы. Электроснабжение временно ограничат по следующим адресам:

Баштанська — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38

Космонавтив — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 21

Мыру — 2, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 38, 39, 42, 43, 45, 47, 19

Мытрофанова — 1, 1А, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 36, 37, 39, 40.

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