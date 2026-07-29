Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко розповів, що візит Зеленського у США і зустріч із Трампом пройшла успішно, але, схоже, цього року з росією про мир не домовитись.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як заявив Зеленський, розповідає експерт, зустріч із Трампом була продуктивна, джерела медіа пишуть, що на 8 із 10, а сам Трамп написав у Truth Social, що для нього це була честь. До того ж, додає він, нарешті домовились про візит Віткоффа і Кушнера в Україну протягом двох наступних тижнів, які мали приїхати ще після Великодня. Хоча, зауважує експерт, невідомо, чи пропонували американці нашій делегації нові ініціативи, про що говорив Рубіо після зустрічі з Лавровим, коли було остаточно відхилено план із 20 пунків.

«Не виключено, що Трамп розглядає сценарій, за якого він готовий підтримувати Україну до кінця своєї каденції, просто надаючи допомогу, тиснувши на росію і чекаючи, коли путін буде готовий до перемовин на тих умовах, які прийме Україна. Ось у який бік змінив Трамп стратегію. Водночас, звичайно, він буде говорити, що війну потрібно завершити якнайшвидше, що і Зеленський, і путін хочуть укласти угоду. Це час від часу буде проскакувати у його риториці. Але, ймовірно, він взяв зараз заділ на те, що війна буде продовжуватися, війна ввійде у 2027 рік. Цього року, вочевидь, домовитись про щось буде складно, практично неможливо», – коментує Олександр Мусієнко.

А тим часом, зазначає він, Сенат нарешті голосував за санкції Ліндсі Грема проти росії, але треба розуміти, що найбільш ефективні санкції – це наші пекельні, а ці фінансові є лише допоміжними, адже багато країн спокійно живе під санкціями, та ж Північна Корея, яка ще й будує атомні підводні човни. Але цей законопроєкт Ліндсі Грема, підкреслює експерт, – це гра і розрахунок не на тижні, росія має відчувати протягом кількох місяців, наскільки економічна ситуація погіршуються, тому треба виходити з війни.

«І пам'ятаєте логіку Трампа? Він казав, що санкції Грема проти рф не запроваджували, тому що це може завадити дипломатії. Отже, якщо санкції запроваджуються, значить, про дипломатію не йдеться, йдеться про ескалацію. Ось що нас очікує», – підсумовує Олександр Мусієнко.

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