Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 19 по 25 августа показывает постепенное нарастание жары: после прохладного старта недели столбики термометров поднимутся до +34°. По данным Украинского гидрометцентра, большую часть недели осадков не будет.

Зной до +34° ожидался в регионе и неделей ранее, и новая волна тепла не отступает — в Днепропетровской области с 19 по 25 августа температура днем поднимется с +24° до +34°, и такой скачок станет главным событием недели.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +24° до +34°.

В среду, 19 августа, воздух днем прогреется лишь до +24°, ночью до +18°. Небо будет облачным с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 20 августа, столбики термометров поднимутся до +28° днем, ночью ожидается +16°. Облачность незначительная, без осадков.

В пятницу, 21 августа, температура удержится на отметке +31° днем, ночью воздух охладится до +19°. Небо малооблачное, осадков не прогнозируют.

В субботу, 22 августа, днем ожидается +33°, ночью +19°. Погода малооблачная, без осадков.

В воскресенье, 23 августа, воздух прогреется до +34° — это самый теплый день недели. Ночью температура составит +20°. Облачность незначительная, осадков не будет.

В понедельник, 24 августа, днем удержится жара до +33°, а ночью станет теплее — до +23°. Небо малооблачное, без осадков.

Во вторник, 25 августа, температура днем останется на уровне +33°, ночью ожидается +24°. Осадков синоптики не прогнозируют.

Самым теплым днем недели станет воскресенье, 23 августа, с температурой +34°, а самым прохладным — среда, 19 августа, когда воздух прогреется лишь до +24°. Перепад температур за неделю достигнет 10°. Осадки прогнозируют только в среду, 19 августа.

В дни жары, когда температура достигнет +31...+34°, стоит пить больше воды, планировать дела на утро или вечер и избегать прямого солнца в обед. В среду, когда возможны осадки, пригодится зонт, а водителям следует быть осторожнее на дороге. Поскольку перепад между самым прохладным и самым теплым днем превышает 7°, в начале недели лучше одеваться теплее — это особенно касается людей пожилого возраста.

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