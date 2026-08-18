Отдельные украинские пенсионеры в Полтавской области могут каждый месяц получать доплаты к пенсии.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области доступны в соответствии с критериями, установленными законодательством, пишет Politeka.net.

Не каждый год страхового стажа все равно влияет на предстоящую пенсионную выплату. Если человек продолжал работать после приобретения необходимого для назначения пенсии опыта, за дополнительные годы он может получить отдельную ежемесячную прибавку.

В Пенсионном фонде Украины напоминают, что речь идет о доплате за сверхурочный страховой стаж. У некоторых пенсионеров ее размер может составить около 800 гривен в месяц.

Размер необходимого страхового опыта зависит от возраста, когда человек выходит на пенсию. В 2026 году для назначения пенсии по возрасту установлены следующие требования:

в 60 лет – не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года - от 23 лет;

в 65 лет – не менее 15 лет.

Если период труда человека превышает установленную для его возраста норму, дополнительные годы могут быть учтены при начислении надбавки.

В то же время, для пенсионеров, которым выплату назначили до 1 октября 2011 года, применяется другой подход. Для них сверхурочной считается период труда, превышающий 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области рассчитывают за каждый полный год сверхурочного страхового стажа. Ее размер составляет 1% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен. Соответственно, один дополнительный год страхового стажа дает 25,95 грн ежемесячной доплаты.

То есть при наличии 30 лет сверхурочного досваида размер надбавки составит: 25,95×30 = 778,50 гривны в месяц. Таким образом, значительный объем сверхурочного стажа может обеспечить пенсионеру около 800 гривен дополнительно ежемесячно.

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