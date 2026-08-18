Украинцам следует быть готовыми к плановым графикам отключения света в Харьковской области на 19 августа.

Графики отключения света на 19 августа введены по многим адресам в Харьковской области, сообщает издание Politeka.net.

Жителям населенных пунктов, к которым относятся плановые графики отключения света в Харьковской области на 19 августа, следует учесть указанные временные промежутки во время планирования дня. Особенно важно заранее зарядить необходимые устройства и позаботиться об альтернативных источниках освещения на период отсутствия электроэнергии.

В селе Смородське дополнительные ограничения на электроснабжение будут действовать с 09:00 до 16:00. Без света в течение семи часов могут остаться следующие адреса:

Вильшанська — 13Б, 52, сад. буд.52

Вербна — 1, 22, 5

Выноградна — 7

Слободская — 2/5, 22, 24, 30

Сучасна — 6, 7, 8

Тельмана — 17, 20

Червнева — 16, 7, дч.17, сад.діл.14

Тельмана, пров. — 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, сад.дил.65

сад.тов. Ветеран 1-го КМК — 28, 44, 53, 54

сад.тов. Смородске-2 — сад. буд.28

сад.тов. Смородське-1 — 29, 30, 4, сад. буд.12, сад. буд.26, сад.дил.22, сад.дил.6

В Люботыни электроэнергию по отдельным адресам планируется отключать с 09:00 до 16:09. Временные ограничения будут длиться около семи часов и будут касаться следующих адресов:

Полтавськый Шлях — 92, 94А, 96, 98А; 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105А, 106, 107, 108, 109, 11, 110/1, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 12, 121, 123, 123Б, 125, 127, 129, 13, 131, 133, 139, 14, 15, 15А, 16, 16А/2А, 17, 18, 18/1, 19, 19А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 2А, 2Б, 3, 30, 31, 31А, 32, 33А, 34, 35А, 36, 38А/1, 4, 5, 52, 52А, 54, 56, 56А, 57/2, 58, 5А, 60, 61, 62/1, 62А, 63, 64А, 65, 65/1, 66А, 67, 69, 69А, 7, 71, 72А, 72А кв.7, 72А кв.7а, 72Г, 73, 74, 74А, 75, 76, 79, 79А, 79Б, 80/1, 80А, 81, 81А, 82/2, 83, 84/1, 85, 85А, 86, 87, 87/1, 89/2, 9, 90, 91, 92, 93/1, 94, 94А, 96, 97, 98А, 99, ДАЧА, дч.1БН

Васыля Масловыча — 1, 10, 12, 3, 4, 5, 7, 9

Ивана Багалия, пров. — 1, 1А, 4, 6, 8

Пивденный, пров. — 1/6, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ярослава Мудрого, пров. — 1, 2/8, 3, 4, 5, 6, 7/15

Водянська

Леси Украинкы — 1, 10, 14, 16, 35, 3А, 4, 5/36, 68, 7, 73, 76, 9, 9А, СТ ЯГОДКА, дч.1БН

Магистральна — 1, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 3, 32, 34, 35, 36, 37, 4, 48, 5, 5А, 6, 7, 8, 8/2, 81, 9, 9А,

Харкивська — 100, 17, 17/20, 19А, 20, 21/20, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29А, 30, 31, 32, 33, 34/8, 36, 38, 40, 42, 42А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62,

в-д Вильшанськый — 1, 11, 2, 3, 5, 5А, 6

в-д Васыля Стуса — 1, 13

в-д Врожаю — 1, 12, 13, 14, 2, 3, 32, 4, 85,

в-д Кобзаря — 2, 3, 4, 8

в-д Колодежный — 3А

в-д Кузьмы Скрябина — 6

в-д Лисный — 3, 3/А

в-д Свободный — 3, 4

в-д Смородськый — 1, 14, 16, 35, 9

в-д Схидный — 10, 11, 2, 3, 4, 5

Исторычна — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18А, 18Б, 20, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, С/Т КРИНИЧНОЕ кв.26, дч.1БН

Вильшанська — 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 36, 4, 40, 42, 44, 44А, 46, 5, 7, 8, 9

Вадыма Соколова — 19, 42, дч.1БН

Васыля Стуса — 10, 15, 2, 2/95, 3, 4, 4/6, 8, 9

Вербна — 11, 15, 2, 2А, 3, 32, 4, 7, 9

Выноградна — 10, 11А, 14, 16, 18, 1А, 1В, 2, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 8, 9

Гаевскый — 1, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 3, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 5, 53, 8

Гетьманська — 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2/78, 20, 20А, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36Б, 37, 39, 4, 40, 5, 6, 7, 7А, 8, 9

Глыбока — 14

Дибровна — 9, дч.1БН

Козаривська — 2А

Козацька — 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16А, 17, 19, 2/10, 20, 21, 22, 26, 28, 3, 30, 4, 4А, 5, 6, 7, 8

Кузьмы Скрябина — 10, 10А, 11, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 21А, 22, 24, 24А, 26, 3, 4, 5/19, 8, 9

Остапа Бутенка — 10, 11, 12, 14, 16/27, 17, 18, 19, 20, 21, 22/1, 23, 27, 29А, 31, 7/2, 8, 9

Парковый Схыл — 86

Почвовед — 0, 1, 1/1, 122, 123, 139, 154, 157, 2, 253, 53, 76, ДАЧА, дч.1БН

Сымеренка — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 164, 17, 18, 19, 2, 2/1, 21, 23, 23А, 282, 3, 4, 42, 5, 6, 60, 62, 69, 7, 8, 81, 9,

Слобидська — 26

Слобожанська — 216А, дч.1БН

Схидна — 1, 11, 12, 13, 139В, 14, 14/2, 14А, 15/1, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 260А, 27, 28, 28А, 29, 2Б, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 4, 40/2, 41, 42, 45, 46, 46, 49, 5, 50, 56, 58, 5А, 6, 7, 77, 7А, 8, 9,

Трудова — 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14/7, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 2/6, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26Б кв.1, 26Б кв.2, 26Б кв.3, 26Б кв.4, 26Б кв.5, 26Б кв.6, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 6, 7, 8, 9,

Учнивська — 1, 2, 3, 4, 5, 6

Юрыя Бардакова — 13, 23, 5, 6

м-н Вознесенськый — 11, 1 ДАЧА, 34, 7

Андрыя Глущенка, пров. — 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Артельный, пров. — 2, 3

Борыса Патона, пров. — 1, 10, 11, 14, 2, 22, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, дч.1БН

Выльшанськый, пров. — 1, 3

Васыля Стуса, пров. — 3/6

Гетьманськый, пров. — 1, 2, 3, 5

Глыбокый, пров. — 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 20А, 5, 7, дч.1БН

Кобзарськый, пров. — 1, 11, 12, 13, 19, 2, 20, 21, 24, 27, 4, 5, 7, 8, 80 ДАЧА, 9

Козаривськый, пров. — 2

Козацькый, пров. — 2, 2А, 3, 3А, 4, 6А, 6Б, 8

Лисный, пров. — 1, 2, 2/1, 3, 4

Пивденный, пров. — 1/6, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Романа Иващенка, пров. — 11/9

Схидный, пров. — 1, 1/24, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2/22, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28/35, 29, 3, 31, 33, 39, 4, 42, 4А, 5, 50, 54, 59, 6, 7, 8, 82, 9,

Учнивськый, пров. — 1

Харкивськый, пров. — 1, 10, 16, 16А, 18, 1А, 2/10, 3, 3А, 4, 5, 7, 7А, 8, 8А

Ярослава Мудрого, пров. — 1, 2/8, 3, 4, 5, 6, 7/15

Гетьманськый, туп. — 2

Машинобудивельнык, уз-з — 16, 64

Источник: Люботинская городская территориальная община

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