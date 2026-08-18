Графики отключения света на 19 августа введены по многим адресам в Харьковской области, сообщает издание Politeka.net.
Жителям населенных пунктов, к которым относятся плановые графики отключения света в Харьковской области на 19 августа, следует учесть указанные временные промежутки во время планирования дня. Особенно важно заранее зарядить необходимые устройства и позаботиться об альтернативных источниках освещения на период отсутствия электроэнергии.
В селе Смородське дополнительные ограничения на электроснабжение будут действовать с 09:00 до 16:00. Без света в течение семи часов могут остаться следующие адреса:
- Вильшанська — 13Б, 52, сад. буд.52
- Вербна — 1, 22, 5
- Выноградна — 7
- Слободская — 2/5, 22, 24, 30
- Сучасна — 6, 7, 8
- Тельмана — 17, 20
- Червнева — 16, 7, дч.17, сад.діл.14
- Тельмана, пров. — 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, сад.дил.65
- сад.тов. Ветеран 1-го КМК — 28, 44, 53, 54
- сад.тов. Смородске-2 — сад. буд.28
- сад.тов. Смородське-1 — 29, 30, 4, сад. буд.12, сад. буд.26, сад.дил.22, сад.дил.6
В Люботыни электроэнергию по отдельным адресам планируется отключать с 09:00 до 16:09. Временные ограничения будут длиться около семи часов и будут касаться следующих адресов:
- Полтавськый Шлях — 92, 94А, 96, 98А; 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105А, 106, 107, 108, 109, 11, 110/1, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 12, 121, 123, 123Б, 125, 127, 129, 13, 131, 133, 139, 14, 15, 15А, 16, 16А/2А, 17, 18, 18/1, 19, 19А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 2А, 2Б, 3, 30, 31, 31А, 32, 33А, 34, 35А, 36, 38А/1, 4, 5, 52, 52А, 54, 56, 56А, 57/2, 58, 5А, 60, 61, 62/1, 62А, 63, 64А, 65, 65/1, 66А, 67, 69, 69А, 7, 71, 72А, 72А кв.7, 72А кв.7а, 72Г, 73, 74, 74А, 75, 76, 79, 79А, 79Б, 80/1, 80А, 81, 81А, 82/2, 83, 84/1, 85, 85А, 86, 87, 87/1, 89/2, 9, 90, 91, 92, 93/1, 94, 94А, 96, 97, 98А, 99, ДАЧА, дч.1БН
- Васыля Масловыча — 1, 10, 12, 3, 4, 5, 7, 9
- Ивана Багалия, пров. — 1, 1А, 4, 6, 8
- Пивденный, пров. — 1/6, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Ярослава Мудрого, пров. — 1, 2/8, 3, 4, 5, 6, 7/15
- Водянська
- Леси Украинкы — 1, 10, 14, 16, 35, 3А, 4, 5/36, 68, 7, 73, 76, 9, 9А, СТ ЯГОДКА, дч.1БН
- Магистральна — 1, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 3, 32, 34, 35, 36, 37, 4, 48, 5, 5А, 6, 7, 8, 8/2, 81, 9, 9А,
- Харкивська — 100, 17, 17/20, 19А, 20, 21/20, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29А, 30, 31, 32, 33, 34/8, 36, 38, 40, 42, 42А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62,
- в-д Вильшанськый — 1, 11, 2, 3, 5, 5А, 6
- в-д Васыля Стуса — 1, 13
- в-д Врожаю — 1, 12, 13, 14, 2, 3, 32, 4, 85,
- в-д Кобзаря — 2, 3, 4, 8
- в-д Колодежный — 3А
- в-д Кузьмы Скрябина — 6
- в-д Лисный — 3, 3/А
- в-д Свободный — 3, 4
- в-д Смородськый — 1, 14, 16, 35, 9
- в-д Схидный — 10, 11, 2, 3, 4, 5
- Исторычна — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18А, 18Б, 20, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, С/Т КРИНИЧНОЕ кв.26, дч.1БН
- Вильшанська — 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 36, 4, 40, 42, 44, 44А, 46, 5, 7, 8, 9
- Вадыма Соколова — 19, 42, дч.1БН
- Васыля Стуса — 10, 15, 2, 2/95, 3, 4, 4/6, 8, 9
- Вербна — 11, 15, 2, 2А, 3, 32, 4, 7, 9
- Выноградна — 10, 11А, 14, 16, 18, 1А, 1В, 2, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 8, 9
- Гаевскый — 1, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 3, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 5, 53, 8
- Гетьманська — 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2/78, 20, 20А, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36Б, 37, 39, 4, 40, 5, 6, 7, 7А, 8, 9
- Глыбока — 14
- Дибровна — 9, дч.1БН
- Козаривська — 2А
- Козацька — 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16А, 17, 19, 2/10, 20, 21, 22, 26, 28, 3, 30, 4, 4А, 5, 6, 7, 8
- Кузьмы Скрябина — 10, 10А, 11, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 21А, 22, 24, 24А, 26, 3, 4, 5/19, 8, 9
- Остапа Бутенка — 10, 11, 12, 14, 16/27, 17, 18, 19, 20, 21, 22/1, 23, 27, 29А, 31, 7/2, 8, 9
- Парковый Схыл — 86
- Почвовед — 0, 1, 1/1, 122, 123, 139, 154, 157, 2, 253, 53, 76, ДАЧА, дч.1БН
- Сымеренка — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 164, 17, 18, 19, 2, 2/1, 21, 23, 23А, 282, 3, 4, 42, 5, 6, 60, 62, 69, 7, 8, 81, 9,
- Слобидська — 26
- Слобожанська — 216А, дч.1БН
- Схидна — 1, 11, 12, 13, 139В, 14, 14/2, 14А, 15/1, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 260А, 27, 28, 28А, 29, 2Б, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 4, 40/2, 41, 42, 45, 46, 46, 49, 5, 50, 56, 58, 5А, 6, 7, 77, 7А, 8, 9,
- Трудова — 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14/7, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 2/6, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26Б кв.1, 26Б кв.2, 26Б кв.3, 26Б кв.4, 26Б кв.5, 26Б кв.6, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 6, 7, 8, 9,
- Учнивська — 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Юрыя Бардакова — 13, 23, 5, 6
- м-н Вознесенськый — 11, 1 ДАЧА, 34, 7
- Андрыя Глущенка, пров. — 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Артельный, пров. — 2, 3
- Борыса Патона, пров. — 1, 10, 11, 14, 2, 22, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, дч.1БН
- Выльшанськый, пров. — 1, 3
- Васыля Стуса, пров. — 3/6
- Гетьманськый, пров. — 1, 2, 3, 5
- Глыбокый, пров. — 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 20А, 5, 7, дч.1БН
- Кобзарськый, пров. — 1, 11, 12, 13, 19, 2, 20, 21, 24, 27, 4, 5, 7, 8, 80 ДАЧА, 9
- Козаривськый, пров. — 2
- Козацькый, пров. — 2, 2А, 3, 3А, 4, 6А, 6Б, 8
- Лисный, пров. — 1, 2, 2/1, 3, 4
- Пивденный, пров. — 1/6, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Романа Иващенка, пров. — 11/9
- Схидный, пров. — 1, 1/24, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2/22, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28/35, 29, 3, 31, 33, 39, 4, 42, 4А, 5, 50, 54, 59, 6, 7, 8, 82, 9,
- Учнивськый, пров. — 1
- Харкивськый, пров. — 1, 10, 16, 16А, 18, 1А, 2/10, 3, 3А, 4, 5, 7, 7А, 8, 8А
- Ярослава Мудрого, пров. — 1, 2/8, 3, 4, 5, 6, 7/15
- Гетьманськый, туп. — 2
- Машинобудивельнык, уз-з — 16, 64
Источник: Люботинская городская территориальная община
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