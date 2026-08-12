Дефицит продуктов в Харькове потенциально может ощутим в конце лета и осенью.

Дефицит продуктов в Харькове может проявиться, прежде всего, в сегменте томатов из-за сокращения урожаев в разных странах мира, вызванного неблагоприятными погодными условиями, пишет Politeka.net.

В этом сезоне аграрии столкнулись с засухой, затяжной жарой и недостатком осадков. В некоторых регионах ситуацию дополнительно усугубили сильные дожди и резкие погодные изменения.

Проблемы уже сказались на урожайности стран, имеющих важное значение для международной торговли помидорами. Меньшее предложение постепенно оказывает давление на рыночные цены.

Украинские производители также ощутили влияние погоды

Украинский аграрный сектор не остался в стороне от глобальных изменений. Отдельные хозяйства, в частности на востоке страны, понесли потери из-за длительного дефицита влаги.

В то же время, ситуация не выглядит критической для всего внутреннего рынка. Часть негативного влияния удалось компенсировать благодаря орошению, современным методам выращивания и более благоприятной погоде в других областях.

По предварительным оценкам, общий украинский урожай может остаться близким к показателям в прошлом году. Однако некоторые фермеры могут собрать меньше овощей, чем рассчитывали.

Что может повлиять на цены

На конечный ценник влияет не только количество производимой продукции. Важными факторами остаются транспортные расходы, себестоимость выращивания, сезонность и импортные поставки.

Именно поэтому дефицит продуктов в Харькове потенциально может ощутим в конце лета и осенью, когда сезонный ассортимент начнет сокращаться.

Для потребителей это может означать временную нехватку отдельных овощей или заметные колебания стоимости. Окончательная ситуация зависит от объемов нового урожая, работы поставщиков и конъюнктуры международного рынка.

В то же время, аграриям придется адаптировать производство к новым погодным реалиям. Среди возможных решений – более широкое использование полива, выбор засухоустойчивых сортов и усовершенствование технологий ухода за культурами.

Источник: agroreview

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