Графики отключения света в Днепропетровской области на 19 августа продлятся долгое время.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 19 августа вводятся из-за профилактических и плановых работ, пишет Politeka.net.

В Днепропетровской области 19 августа 2026 по ряду адресов запланированы графики отключения света. Ограничения связаны с проведением плановых работ на электросетях. Энергетики будут выполнять необходимые технические мероприятия, поэтому жильцам отдельных домов придется на время остаться без электроэнергии.

В городе Жовти Воды плановые работы будут проводиться 19 августа с 07:30 до 18:00. Таким образом, электроснабжение по отдельным адресам могут ограничивать в течение 10,5 часов. В график попали следующие адреса:

Героив УПА — 137;

пров. Дачний — 3;

пров. Жовтый — 4–18 (парные), 22, 24;

пров. Майданивськый — 2, 3, 5–7, 9–14, 18–28 (парные);

пров. Сонячный — 1–6, 8–10, 12, 14, 16–18, 20, 22, 24, 28, 30, 32.

Также 19 августа плановые работы будут проводиться в селе Марьянивка. Здесь электроснабжение по отдельным адресам будет также ограничивать в период с 07:30 до 18:00. Без света временно могут остаться потребители по следующим адресам:

пров. Виноградный - 13;

пров. Гориховый - 17, 20;

пров. Дачный – 1, 2, 5, 7, 14, 18, 19, 24, 28.

Еще один период плановых работ приходится на промежуток с 08:00 до 18:00. Отключения будут продолжаться до десяти часов. В Кривом Роге электроснабжение ограничат по следующим адресам:

ул. Генерала Безручко - 49Б;

пр-т Перемогы - 38Б, 42.

Ограничения с 08:00 до 18:00 будут также касаться села Жовте. Здесь в график вошли дома на улице:

Цементныкив: 1-7, 10, 11, 13-15, 51, 53, 256, 269.

Отдельный график будет введен в селе Днипровське. Здесь плановые работы запланированы с 09.30 до 17.00. Продолжительность возможного обесточивания будет составлять до семи с половиной часов. В список адресов вошли улицы:

Набережна — 1В, 2–8 (парные), 18;

Козацька — 4Г;

Лисна — 1Б, 3, 106;

Чумацька — 15;

Шкильна — 2, 8;

Спортывна — 5А.

Источник: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

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