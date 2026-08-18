Появилось предупреждение о плановых графиках отключения света в Черкасской области на 19 и 20 августа.

Графики отключения света в Черкасской области на 19 и 20 августа продлятся много часов подряд из-за ремонтных работ, пишет Politeka.net.

В Черкасской области жителей отдельных населенных пунктов предупредили о плановых перерывах в электроснабжении 19 и 20 августа 2026 года. Временные ограничения затронут конкретные улицы и дома, а продолжительность обесточивания будет зависеть от определенного для каждого адреса временного промежутка.

По данным «Черкассыоблэнерго», графики отключения света в Черкасской области на 19 августа, ограничения электроснабжения запланированы в селе Хыжынци с 08:00 до 12:00. В течение четырех часов без электроэнергии могут оставаться жители следующих адресов:

ул. Мыру - 1, 2, 3, 4;

ул. Селыщанська - 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22/1, 23, 24, 3, 5, 7, 8, 9.

Следующий промежуток времени предусмотрен с 09:00 до 14:00. В селе Чаплынка электроснабжение временно ограничат по адресу:

ул. Зарична – 1.

В Хыжынцях с 09:00 до 14:00 в этот же период попали улицы:

Мыру — 1, 2, 3, 4;

Селыщанська - 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22/1, 23, 24, 3, 5, 7, 8, 9.

Еще одна группа адресов будет оставаться без электроэнергии в период с 11:00 до 16:00. В Хыжынцях в перечень вошли:

Вышнева — 1, 11, 2, 4, 5, 6;

Черникова — 1, 19, 2, 3, 6, 7;

пров. Новый — 1, 2, 3;

Гагарина — 1, 2, 3, 4, 6, 7;

Т. Шевченка — 3, 4, 8;

Черникова — 11, 13, 8, 9;

Мыру — 55, 56, 57, 58, 59.

В график 19 августа попали жители сел Рипкы с 09:00 до 14:00. Электроэнергию будут временно отключать в течение пяти часов. В список адресов вошли:

ул. Центральна - 13, 15, 19, 26, 30, 32, 34, 36;

ул. Б. Никифорова - 31;

ул. Центральна - 20, 7, 9.

Самый длинный промежуток времени среди указанных адресов предусмотрен в селе Петривка-Попивка. Электроснабжение может быть ограничено на шесть часов — с 09:00 до 15:00. В график попали:

Травнева — 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 6, 8, 43, 45, 49;

Т. Шевченка — 67, 68, 79, 92.

Отдельно указанный адрес в Рипках, где электроснабжение ограничат пять часов, с 11:00 до 16:00 по адресу:

Центральна – 5.

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