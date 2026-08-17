Появилось предупреждение о графиках отключения света, которые продлятся в Кировоградской области на 18 и 19 августа.

В Кировоградской области 18 и 19 августа 2026 по ряду адресов запланированы временные графики отключения света, пишет издание Politeka.net.

Обесточение связано с проведением плановых работ на электросетях, во время которых специалисты будут обслуживать и ремонтировать энергетическое оборудование. Продолжительность отключений зависит от населенного пункта и конкретного адреса.

По информации АТ «Кировоградоблэнерго», 18 августа с 09:00 до 17:00 электроснабжение ограничат в селе Цвитне. Обесточенными останутся улицы:

Черкаська — 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 20, 42;

Молодижна — 1–10, 12–24, 26, 27, 29, 32, 33, 35–37, 40, 43, 44, 47, 49;

Шкильна — 1, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21–26, 29, 33–38, 40–42, 44–46, 48, 49, 51, 53, 58, 59, 65, 68–72, 75, 79–81, 83, 95;

Мыру — 1, 2, 5, 8, 13, 16, 18–28, 30, 32, 36, 42–47, 51, 53, 55, 59, 60, 62–66, 68, 70, 71, 74, 77, 78, 81, 84;

Березовського — 47;

С. Нежывого — 1, 2, 5–9, 9А, 12, 13, 16, 22, 25, 26, 28, 31, 32, 34–36, 38, 40, 44, 44А, 45, 46, 48–50, 53, 55–57, 61, 64–67, 69, 70, 73, 75, 77, 79;

Партызанив Украины — 1, 4, 7–9, 11–13, 15, 17, 19–22, 27, 29, 33, 37, 40–44, 46, 51, 52, 54, 56, 58–61, 65;

Ярова — 5–11, 14, 18–20, 33, 34;

Дружбы — 1, 2, 5–9, 12, 15–17.

В этот день, в Бирках с 09:00 до 17:00 ограничения коснутся домов на улице Тараса Шевченко — №30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76.

19 августа с 09:00 до 17:00 плановые ограничения будут действовать в селе Олександровка. Без электроэнергии временно останутся дома на улице Олега Цвика - №1, 1А, 3, 5, 5А, 7, 9, 9А, 13, 15, 17, 21, 24, 25, 28, 29, 31–35, 37–48А, 51, 55, 57, 57А.

Наиболее длительный период обесточивания запланирован с 09.00 до 19.00 в Олександривци. В график попали следующие адреса:

Незалежности Украины — 74, 74/19, 74/20, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 96А, 96В, 98, 102, біля будинку 96;

пров. Незалежности Украины — 96;

Рынкова — 1, 1А, 2, 2А, 3;

Шкильна — 1–10, 10А, 12–29, 30А, 31, 32, 32А, 33–35А, 36, 37А, 38–51, 51А, 53, 55;

Добровольцив — 1, 1А, 1Б, 3, 8, 10, 12, 14, 18;

Садова — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56.

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