Подорожание продуктов в Запорожье имеет разный масштаб в зависимости от категории.

Подорожание продуктов в Запорожье за ​​последний месяц коснулось рыбы, бакалеи и мясной продукции, сообщает издание Politeka.net.

Наиболее заметно в гривневом выражении вырос ценник на бекон, тогда как скумбрия и мука также прибавили в стоимости.

Средняя стоимость килограмма свежемороженой скумбрии составляет около 343 грн. Месяцем ранее показатель был несколько ниже. У Auchan и Novus за килограмм просят по 354 гривны, у Megamarket — 349, а выгодное предложение среди приведенных магазинов — у Metro.

Заметное повышение пришлось на начало августа. После продолжительного периода стабильности ценник сначала вырос, а через несколько дней достиг нынешнего уровня.

Пшеничная мука «Хуторок» в фасовке два килограмма сейчас стоит в среднем 74 грн. В средине июля аналогичный показатель составлял около 71.

В Megamarket актуальное предложение соответствует среднему уровню. Смена произошла в начале второй декады августа, после чего стоимость оставалась стабильной.

Килограмм бекона «Укрпромснаб» сейчас обходится примерно в 565 гривен. Месяцем ранее средний показатель был несколько ниже.

Самое выгодное предложение среди указанных сетей – у Auchan. В Megamarket ценник почти такой же, в то время как у Metro и Novus он заметно выше.

В последние недели стоимость бекона изменялась неравномерно. Сначала произошло повышение, затем показатель достиг еще большего значения, а затем вернулся к нынешнему уровню.

Следовательно, ситуация на рынке носит разный характер в зависимости от категории. Наиболее ощутимая динамика наблюдается среди мясной продукции и рыбы, в то время как бакалейный товар демонстрирует более умеренный рост.

Источник: Минфин

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