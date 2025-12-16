Новая система оплаты проезда в Запорожье повлияла на удобство передвижения по городу для многих местных жителей.

Новая система оплаты проезда в Запорожье уже доступна всем пассажирам городского транспорта, и теперь поездки стали проще и быстрее, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте Запорожского городского совета, внедрение цифровой транспортной карты «Січ Общая» позволяет оплачивать билеты через приложение EasyPay во всех автобусах, троллейбусах и трамваях.

Для тех, кто уже устал от мелочей и ожидания остальных, новая система оплаты проезда в Запорожье стала настоящим спасением. Карточка оформляется буквально через несколько минут и стоит 60 гривен.

Все, что нужно: открыть приложение EasyPay, выбрать наш город, в разделе «Транспорт» найти «Общая» и подтвердить покупку. Карта мгновенно появляется в приложении и готова к использованию.

Новая система оплаты проезда в Запорожье предполагает, что пользователи могут оплачивать поездки простым сканированием QR-кода в салоне транспорта или через встроенный сканер в приложении.

Важно, что электронный билет действителен 75 минут с момента активации, что позволяет планировать пересадки без дополнительных забот. Кроме того, уже имеющуюся физическую карту можно оцифровать, добавив ее в приложение и рассчитываться по телефону.

Пополнить баланс очень просто и без комиссии. Это можно сделать в приложении, на сайте EasyPay или в более чем 100 терминалах по городу. Для тех, кто активно пользуется общественным транспортом, это экономия времени и удобства.

Напомним, что с 1 августа каждый житель нашего облцентра может получить карточку «Сечь Общая», которая позволяет оплачивать разовые поездки и покупать месячные проездные через бесконтактные терминалы в салонах.

