Сформированы подробные графики отключения света на 7 января в Сумской области.

Графики отключения света в Сумской области на 7 января затронут ряд населенных пунктов, поэтому важно знать, где будут обесточены, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Сумыоблэнерго".

В связи с техническими работами компания «Сумыоблэнерго» сформировала подробные графики отключения света в Сумах на 30 декабря. Графики отключения света на 7 января будут действовать в Охтырке с 8 утра и продлятся до 17:00 по следующим адресам:

Петропавливська — № 62

1-й Малыновый пер. — № 3, 9

2-й Малыновый пер. — № 2А

3-й Малыновый пер. — № 1, 1В, 7, 8, 9, 11, 16, 22

29-го повитряно-десантного полку — № 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

8 Березня —

№ 1–7А, 8А, 9, 9А, 10–14А, 16–29, 30–34, 35А, 36, 36А, 37–41, 43, 44, 46–50, 51, 52, 54, 56, 59, 61, 63, 65А, 69, 71, 73, 75, 77, 89

№ 1–7А, 8А, 9, 9А, 10–14А, 16–29, 30–34, 35А, 36, 36А, 37–41, 43, 44, 46–50, 51, 52, 54, 56, 59, 61, 63, 65А, 69, 71, 73, 75, 77, 89 93-и Брыгады «Холодный Яр» —

№ 1, 1А, 2–7, 8–15, 16–25, 26–35, 36–45, 46–55, 56–67А, 68–79, 80, 80А, 81, 81А, 81Б, 82–94, 95–107А, 108–116А, 118–126, 127–139А, 140–147А, 148–154.

Ограничения также вводятся с 9:00 до 15:00 в домах города Шостка, расположенных по следующим адресам:

Зоряна — № 1–21, 23, 25–27, 29–37, 39–52, 53–60, 62–70, 72–73

Родыны Крывоносив — № 1А, 18Ш, 28, 30, 30А, 32, 32А, 83, 124Ш

Зоряный — № 1, 2, 4, 6, 8

Молодижна — № 24, 24А, 30, 44

Спаська — № 63

Кроме этого отключения произойдут в населенном пункте Кролевець с 9:00 до 15:00 на улицах:

8 Березня — № 3, 3Б, 4, 5, 7, 8, 9, 11–13, 15, 17, 19–22, 24Б, 27, 29, 31, 33

Мыру — № 1, 1В, 2, 3, 3Г, 4, 4Z, 6, 6Б, 7, 9

Дмытра Яворныцького — № 2, 4, 6

Старовокзальна — № 5Z, 7, 8, 14

Максыма Рильського — № 2–10, 13–18

Зоряна — № 2, 4–5, 7–12, 15–20, 22, 24–27

Салия П. Ф. — № 1–3, 5, 7–10, 12–20, 22–23

Шевченка — № 26А, 60

Также обесточивание будут в городе Лебедын. Они будут действовать с 9 до 15 часов на улицах:

Шевська - № 4-42, 44, 46, 48 (в т.ч. 10А)

Петропавливська - № 92

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям Сумской области рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумыоблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

