Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области официально было введено в городе Мена с 1 января 2026 года, сообщает Politeka.

Об изменении расценок сообщили после решения местного совета, касающегося работы коммунального предприятия «Менакоммунуслуга».

Согласно обнародованной информации, новые ставки затронули вывоз бытовых отходов. Для жителей частного сектора ежемесячная оплата будет составлять 37,50 гривны с человека. Жители многоквартирных домов будут платить 36,55 гривны за человека.

В исполнительном комитете отметили, что пересмотр расценок связан с реальными затратами предприятия. Рост стоимости горючего, обслуживания техники и зарплат работников нуждался в корректировке финансовой модели. Ожидается, что это позволит сберечь регулярность вывоза мусора и надлежащее качество услуг.

Во время того же заседания согласовали решение о поддержке пострадавших от войны. В рамках программы «єВідновлення» одному из жителей Мены предусмотрели выплату в размере 30 580 гривен на восстановление квартиры, которая получила повреждения.

Представители городских властей рекомендуют гражданам внимательно следить за официальными объявлениями и своевременно выполнять платежные обязательства. Это поможет избежать задолженностей и обеспечит стабильную работу городских служб.

Таким образом, повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области направлено на приведение расчетов в соответствие с фактическими затратами и поддержку бесперебойного функционирования системы обращения с отходами.

Кроме того, в Черниговской области пенсионеры могут устроиться на работу.

