Бесплатные продукты для ВПЛ в Николаевской области предоставляют через специализированный центр поддержки Херсона, который работает в Николаеве, сообщает Politeka.net.
Информацию о программе обнародовал Координационный центр оказания помощи гражданам, вынужденно покинувшим места постоянного проживания и временно находящихся в регионе.
Пространство создали для переселенцев с территорий активных боевых действий, а также жителей, нуждающихся в социальном сопровождении. В рамках работы организации предоставляют несколько видов поддержки, в том числе продовольственную, юридическую и психологическую.
Центр работает с понедельника по пятницу, с 10:00 до 15:00. Посетители могут получить консультации специалистов и продуктовые наборы в соответствии с утвержденным графиком. Именно в таком формате реализуется программа бесплатные продукты для ВПЛ в Николаевской области.
Для обращения необходимо пройти предварительную электронную регистрацию. Такой подход позволяет упорядочить прием, избежать очередей и обеспечить равный доступ для всех заявителей.
Отдельно гражданам советуют следить за обновлениями в Telegram-канале "От Херсонщины для Херсонцев". Там регулярно публикуют актуальную информацию об изменениях в графике, условиях получения поддержки и новых программах.
Прием осуществляется по адресу: город Николаев, улица Генерала Карпенко, 46.
Работу пространства обеспечивают с участием органов власти Херсонского региона и местных структур. К сотрудничеству привлечены общины Лазурного, Чулаковки, Скадовска, Великой Копани и Бехтера.
Организаторы отмечают, что деятельность центра направлена на покрытие базовых потребностей, адаптацию к новым условиям проживания и стабилизацию жизненной ситуации пострадавших от войны людей.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: правила выдачи изменились, как именно.
Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Одесской области: что будет стоить на 30 процентов больше.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь в Одесской области: как получить более 6 тысяч гривен.