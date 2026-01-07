Именно в таком формате реализуется программа бесплатные продукты для ВПЛ в Николаевской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Николаевской области предоставляют через специализированный центр поддержки Херсона, который работает в Николаеве, сообщает Politeka.net.

Информацию о программе обнародовал Координационный центр оказания помощи гражданам, вынужденно покинувшим места постоянного проживания и временно находящихся в регионе.

Пространство создали для переселенцев с территорий активных боевых действий, а также жителей, нуждающихся в социальном сопровождении. В рамках работы организации предоставляют несколько видов поддержки, в том числе продовольственную, юридическую и психологическую.

Центр работает с понедельника по пятницу, с 10:00 до 15:00. Посетители могут получить консультации специалистов и продуктовые наборы в соответствии с утвержденным графиком. Именно в таком формате реализуется программа бесплатные продукты для ВПЛ в Николаевской области.

Для обращения необходимо пройти предварительную электронную регистрацию. Такой подход позволяет упорядочить прием, избежать очередей и обеспечить равный доступ для всех заявителей.

Отдельно гражданам советуют следить за обновлениями в Telegram-канале "От Херсонщины для Херсонцев". Там регулярно публикуют актуальную информацию об изменениях в графике, условиях получения поддержки и новых программах.

Прием осуществляется по адресу: город Николаев, улица Генерала Карпенко, 46.

Работу пространства обеспечивают с участием органов власти Херсонского региона и местных структур. К сотрудничеству привлечены общины Лазурного, Чулаковки, Скадовска, Великой Копани и Бехтера.

Организаторы отмечают, что деятельность центра направлена ​​на покрытие базовых потребностей, адаптацию к новым условиям проживания и стабилизацию жизненной ситуации пострадавших от войны людей.

