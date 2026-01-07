Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области должно гарантировать бесперебойную работу систем водоснабжения.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области началось с 2026 года, сообщает Politeka.

Решение принял Каневский городской совет совместно с исполнительным комитетом во время последнего заседания. Новые расценки коснутся водоснабжения, водоотвода и вывоза бытовых отходов.

Стоимость одного кубометра централизованной подачи воды будет составлять 55,74 гривны, а канализационные услуги будут стоить 38,28. Плата за обращение с отходами вырастет около 17 процентов.

Для жителей многоквартирных домов с контейнерной системой ежемесячный взнос за вывоз мусора составит 48,14 гривны с одного человека. В частном секторе ставки будут отличаться: при наличии контейнера – 48,14 грн, без него – 40,02 грн. Транспортировка одного кубометра смешанных отходов обойдется в 127,49 гривны для населения, 138,74 – для бюджетных учреждений и 182,48 – для других потребителей.

Начальник профильного отдела жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и энергоэффективности Дмитрий Балан пояснил, что повышение основывается на экономических расчетах предприятий. На корректировку повлияли рост минимальной зарплаты, повышение тарифов на электроэнергию, налоговую нагрузку и подорожание горючего и материалов.

Городской совет отмечает, что часть расходов для уязвимых категорий будут покрывать льготы и субсидии. Это позволит коммунальным службам стабильно функционировать, своевременно выплачивать зарплаты и поддерживать сети в надлежащем состоянии.

Эксперты советуют жителям заранее планировать семейный бюджет, следить за обновлением государственной помощи и не затягивать с оплатой счетов.

Таким образом, повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области должно гарантировать бесперебойную работу систем водоснабжения, канализации и утилизации отходов в течение следующего года.

