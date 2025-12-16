Нова система оплати проїзду в Запоріжжі вплинула на зручність пересування містом для багатьох місцевих жителів.

Нова система оплати проїзду в Запоріжжі вже доступна для всіх пасажирів міського транспорту, і тепер поїздки стали простішими та швидшими, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті Запорізької міської ради, впровадження цифрової транспортної картки «Січ Загальна» дозволяє оплачувати квитки через застосунок EasyPay у всіх автобусах, тролейбусах та трамваях.

Для тих, хто вже втомився від дрібних грошей і очікування решти, нова система оплати проїзду в Запоріжжі стала справжнім порятунком. Картка оформлюється буквально за кілька хвилин і коштує 60 гривень.

Все, що потрібно: відкрити застосунок EasyPay, обрати наше місто, у розділі «Транспорт» знайти «Загальна» та підтвердити покупку. Картка миттєво з’являється в застосунку та готова до використання.

нова система оплати проїзду в Запоріжжі передбачає, що користувачі можуть оплачувати поїздки простим скануванням QR-коду у салоні транспорту або через вбудований сканер у застосунку.

Важливо, що електронний квиток дійсний 75 хвилин від моменту активації, що дозволяє планувати пересадки без додаткових турбот. Крім того, вже наявну фізичну картку можна оцифрувати, додавши її у застосунок і розраховуватися телефоном.

Поповнити баланс дуже просто і без комісії. Можна зробити це у застосунку, на сайті EasyPay або у більш ніж 100 терміналах по місту. Для тих, хто активно користується громадським транспортом, це економія часу та зручність.

Нагадаємо, що щн з 1 серпня кожен мешканець нашого облцентру може отримати картку «Січ Загальна», яка дозволяє оплачувати разові поїздки та купувати місячні проїзні через безконтактні термінали у салонах.

