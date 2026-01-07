Новый график движения транспорта в Хмельницком добавил больше удобства в ежедневной поездке местных жителей, поэтому рассказываем детали.

Новый график движения транспорта в Хмельницком предусматривает запуск нового автобусного маршрута №23А, который с 5 января начал курсировать между двумя микрорайонами, сообщает Politeka.

О начале работы маршрута сообщил заместитель городского головы Николай Ваврищук, отметив, что решение принято с учетом обращений жителей и нужд городской транспортной сети.

По словам должностного лица, данный маршрут должен обеспечить более удобное и равномерное сообщение между жилыми районами, медицинскими учреждениями, транспортными узлами и центральной частью города.

Новый график движения транспорта в Хмельницком предполагает, что автобус ездит между микрорайонами Катион и Раково. На маршруте работают пять крупногабаритных автобусов, что позволяет уменьшить нагрузку на другие направления и сделать поездки более комфортными для пассажиров.

Интервал движения составляет около 20 минут. Маршрут автобуса включает ряд ключевых объектов городской инфраструктуры.

Он курсирует через микрорайон Катион, районную больницу, Вещевой рынок, Филармонию, Торговый центр, Поликлинику №1, гостиницу «Подолье», железнодорожный вокзал, Автостанцию ​​№2, Военный госпиталь, Лицей №9 и направляется к конечной остановке возле Поликлиники №3.

В обратном направлении автобусы двигаются по тому же маршруту, что обеспечивает симметричность и удобство передвижения для пассажиров в разные части города.

В городском совете советуют местным учитывать новый график движения транспорта в Хмельницком. Актуальное расписание доступно на официальных онлайн ресурсах khm.rozklad.in.ua и city.dozor.

