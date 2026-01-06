Новый график движения транспорта в Тернополе начал действовать в конце декабря и начале января, поэтому местным жителям города следует учитывать изменения.

Новый график движения транспорта в Тернополе был введен с учетом зимнего сезона и существенного уменьшения количества пассажиров в отдельных направлениях, сообщает Politeka.

На официальном сайте городского совета проинформировали, что изменения касаются автобусных маршрутов №32 и №40, курсирующих в городские кладбища.

Новый график движения в Тернополе был одобрен для оптимизации работы общественного транспорта в период низкой нагрузки.

Как пояснили в городском совете, с 29 декабря 2025 года автобус №32, направляющийся в городское кладбище вблизи села Довжанка, начал курсировать только в выходные и праздничные дни. Такое решение было принято после анализа количества пассажиров, которое в будние дни оказалось минимальным.

Чиновники подчеркнули, что в случае роста спроса расписание могут быть пересмотрены, однако сейчас новый график движения транспорта в Тернополе остается действующим именно в таком формате.

Отдельные изменения коснулись и автобуса №40, который осуществляет перевозку в городское кладбище в селе Подгородное. С 2 января 2026 года количество рейсов на этом направлении уменьшили.

Автобус отправляется от остановки «Кооперативный колледж» в 11:00, 12:00 и 13:00, а остановка «Городское кладбище» является отправной точкой в ​​обратном направлении в 11:40, 12:40 и 13:40.

В горсовете подчеркнули, что такое расписание соответствует реальным потребностям местных жителей в зимний период.

Кроме того, напомним, что недавно сообщалось о том, что в Черкове начала действовать новая система оплаты за проезд. С 1 января в Чортковском обществе начал работать оператор ООО «Easy Soft» из г. Киев, внедряющий автоматическую систему оплаты.

