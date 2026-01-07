Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области оказывает влияние на семейный бюджет.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области официально стартовало в городе Рени с 1 января 2026, сообщает Politeka.

Местные власти обновили расценки на централизованное водоснабжение и водоотвод. Рост тарифов связывается с повышением минимальной зарплаты, прожиточного минимума и стоимости электроэнергии.

Согласно новым расчетам, кубометр воды стоит 38,87 гривны, что на 7,2% больше, чем раньше. Стоимость канализационных услуг выросла до 47,62 гривны, показывая повышение на 17,4%.

В КП "Водоканал" Ренийского городского совета объясняют, что предыдущие ставки покрывали лишь 91% фактических расходов. Увеличение оплаты труда, энергетические затраты и социальные корректировки создали дополнительную нагрузку на предприятие.

В течение года планируется подать более 478 тысяч кубометров воды и принять около 255 тысяч кубометров стоков. В прошлом году тариф оставался неизменным, а разницу покрыл бюджет за счет специальной инициативной группы.

Местные эксперты рекомендуют гражданам фиксировать показатели счетчиков и экономно пользоваться ресурсами, чтобы смягчить влияние повышения тарифов на коммунальные услуги в Одесской области на семейный бюджет.

Совет общины призывает жителей регулярно проверять официальные сообщения и своевременно оплачивать счета, что позволит избежать задолженности и обеспечит бесперебойную работу систем водоснабжения и канализации.

Жителям советуют заранее планировать расходы и воспользоваться возможностями государственных льгот для уязвимых категорий населения.

