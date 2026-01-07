В январе 2026 года ожидается сезонный рост цен на популярные продукты, также стоит ожидать их дефицита в Кировоградской области.

Дефицит продуктов в Кировоградской области может начаться на популярный товар, пользующийся пропитом у украинцев, сообщает Politeka.net.

Аналитики и фермеры раскрыли происходящее на украинском рынке.

С началом января в Украине прогнозируют удорожание отдельных товаров ежедневного потребления в торговых сетях. Среди позиций, цены на которые могут вырасти, эксперты называют подсолнечное масло. По оценкам аналитиков, повышение стоимости этого продукта будет происходить постепенно и будет обусловлено комплексом экономических факторов.

Специалисты отмечают, что подсолнечное масло относится к экспортно ориентированной продукции, поэтому его ценообразование в значительной степени зависит от конъюнктуры мировых рынков. Уровень внутренних цен напрямую коррелирует с экспортными котировками, а также с общим экономическим положением страны.

Кроме того, на формирование цен в супермаркетах влияют перебои с электроснабжением, рост затрат на производство и логистику, а также колебания курса национальной валюты, что дополнительно давит на конечную стоимость продукции для потребителей.

Аналитики также напоминают, что в течение 2025 года подсолнечное масло подорожало примерно на 20 гривен, что свидетельствует об устойчивой тенденции к росту стоимости этого продукта.

В то же время во Всеукраинском аграрном совете подчеркивают, что дефицит подсолнечного масла в Украине не предусматривается. Даже при сложных условиях аграрии собирают достаточные объемы семян подсолнечника для обеспечения внутреннего рынка.

По мнению специалистов, ключевым фактором формирования цены является не недостаток сырья, а рост затрат на производство, в частности электроэнергию, транспортировку и оплату труда. Именно эти составляющие оказывают большое влияние на конечную стоимость продукции для потребителей.

Между тем, не согласны с этим фермеры. Они видят другую проблему — меньший урожай солнечника в 2025 году, который может привести к дефициту этого продукта (подсолнечного масла) в Кировоградской области.

