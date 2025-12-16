На время проведения работ и ограничения движения транспорта в Днепре вероятны временные пробки.

Ограничения движения транспорта в Днепре введены из-за масштабных работ в городе, которые будут действовать в три этапа на отдельном участке, поэтому следует знать все детали, сообщает Politeka.net.

В Днепре с 8 декабря началось поэтапное ограничение движения транспорта в центральной части города. Как сообщается в решении исполнительного комитета городского совета, перекрытие введено на ряде ключевых улиц, в том числе на Европейской, Королевы Елизаветы II и Харьковской.

Причиной ограничений является строительство инженерных сетей для нового многофункционального комплекса общественного и жилищного назначения. Работы выполняет предприятие ПАО "Агра". Реализация проекта предусматривает прокладку коммуникаций в центральных кварталах города, что требует временного полного или частичного перекрытия проезжей части.

Строительные работы запланированы на несколько этапов, в связи с чем организация дорожного проезда будет меняться постепенно. На первом этапе, с 8 декабря 2025 по 15 февраля 2026 года, полностью перекрыт проезд на улицах Европейской, Королевы Елизаветы II и Харьковской. В этот период водителям придется воспользоваться объездными путями, определенными городскими службами.

Второй этап продлится с 15 февраля по 15 марта 2026 года. В настоящее время ограничения движения будут действовать на улице Королевы Елизаветы II на отрезке от улицы Харьковской до улицы Европейской. На этом участке возможно частичное перекрытие проезда в зависимости от хода выполнения работ.

На завершающем этапе, с 15 марта по 10 апреля 2026 года, запланировано перекрытие на ул. Харьковской в ​​районе дома №2 по ул.Королевы Елизаветы. В этот период также возможны дополнительные корректировки схем проезда транспорта.

Городские власти предупреждают, что на время проведения работ в центральной части Днепра вероятны временные пробки, а также изменения в маршрутах общественного транспорта. Водителям и пассажирам рекомендуют заранее планировать свои поездки, следить за официальными сообщениями и, по возможности, использовать альтернативные маршруты для передвижения по городу.

