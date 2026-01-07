Новая система оплаты за проезд в Тернопольской области официально начала работу в Чорткове с 1 января и предусматривает полный переход на безналичные расчеты в общественном транспорте, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте городского совета, новая система оплаты за проезд в Тернопольской области начала действовать, когда в сфере пассажирских перевозок начал работу оператор ООО "Easy Soft" из Киева.

Именно компания отвечает за внедрение автоматизированной схемы расчетов в городских автобусах. В городском совете объяснили, что новшества являются частью современного подхода к организации перевозок.

В сообщении также говорится, что новая автоматическая система оплаты за проезд в Тернопольской области соответствует мировой практике, которую все активнее внедряют украинские города.

автобус

На территории Чорткова действует исключительно безналичная форма покупки билетов. Пассажиры могут рассчитаться банковской картой бесконтактно или льготной "Картой чортковянина".

В ближайшее время планируется введение электронного билета, который можно будет пополнять через терминалы EasyPay.

В городском совете особо подчеркнули, что старые "Карты чортковянина" остаются в силе. Они корректно работают с новыми валидаторами, потому менять их не нужно.

Что касается маршрутов к селам Чертковской общины, то внедрение автоматической системы там определено следующим этапом. Пока что в автобусах, курсирующих в этом направлении, разрешен наличный расчет.

В то же время в городском совете сообщили, что в течение января, после установки валидаторов, расчет и на этих маршрутах будет осуществляться исключительно картами.

