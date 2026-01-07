Новая система оплаты за проезд в Тернопольской области начала действовать в одном из городов региона, что сделало передвижение местных жителей более удобным.

Новая система оплаты за проезд в Тернопольской области официально начала работу в Чорткове с 1 января и предусматривает полный переход на безналичные расчеты в общественном транспорте, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте городского совета, новая система оплаты за проезд в Тернопольской области начала действовать, когда в сфере пассажирских перевозок начал работу оператор ООО "Easy Soft" из Киева.

Именно компания отвечает за внедрение автоматизированной схемы расчетов в городских автобусах. В городском совете объяснили, что новшества являются частью современного подхода к организации перевозок.

В сообщении также говорится, что новая автоматическая система оплаты за проезд в Тернопольской области соответствует мировой практике, которую все активнее внедряют украинские города.

На территории Чорткова действует исключительно безналичная форма покупки билетов. Пассажиры могут рассчитаться банковской картой бесконтактно или льготной "Картой чортковянина".

В ближайшее время планируется введение электронного билета, который можно будет пополнять через терминалы EasyPay.

В городском совете особо подчеркнули, что старые "Карты чортковянина" остаются в силе. Они корректно работают с новыми валидаторами, потому менять их не нужно.

Что касается маршрутов к селам Чертковской общины, то внедрение автоматической системы там определено следующим этапом. Пока что в автобусах, курсирующих в этом направлении, разрешен наличный расчет.

В то же время в городском совете сообщили, что в течение января, после установки валидаторов, расчет и на этих маршрутах будет осуществляться исключительно картами.

