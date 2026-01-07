Работа для пенсионеров в Запорожье предлагает разные варианты занятости, сообщает Politeka.
Мы собрали самые привлекательные варианты работы для пенсионеров в Запорожье на платформе work.ua.
В частности, в интернет-магазине зоотоваров Зоо-склад ищут офис-менеджера с зарплатой от 15 000 до 25 000. Работник будет отвечать за заказ, консультации покупателей и контроль своевременной доставки товаров.
Здесь желательно иметь опыт офис-менеджера, умение пользоваться интернетом и базовые знания маркетплейсов, а также коммуникабельность и ответственность.
Другой вариант – работа для пенсионеров в Запорожье на металлургическом предприятии Группы Метинвест, в частности на Запорожкокс.
Рамповщик с обучением может получать здесь 22 600 гривен и иметь официальное трудоустройство, медицинское страхование и трансфер. Вакансия предусматривает выполнение операций по равномерной передаче кокса по транспортерам на коксосортировочную линию.
Преимуществом станет опыт на металлургических или коксохимических предприятиях и среднее профессионально-техническое образование.
Кроме того, ООО "Мокрянский каменный карьер №3" предлагает должность токаря с заработной платой 20 000 гривен. Условия включают пятидневную неделю, официальное трудоустройство и бесплатный транспорт на предприятие и обратно.
Для кандидатов важно профессиональное образование и стаж от одного года в соответствующей сфере. Важно, что все указанные компании обеспечивают официальное трудоустройство, стабильную заработную плату и возможность развития.
Поэтому людям с богатым жизненным опытом остроумны разноманные варианты занятости. Важно пробовать и желать учиться.
