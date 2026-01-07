График отключения света в Запорожье на 8 января был сформирован для повышения надежности системы и предотвращения аварий в будущем.

График отключения света в Запорожье на 8 января предусматривает несколько плановых и срочных работ на электросетях, которые продлятся в разное время в течение четверга, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Запорожьеоблэнерго .

Согласно обнародованной информации, с 09:30 до 15:30 запланирован ремонт электрооборудования на улицах Анатолия Соловьяненко, Лейтенанта Шмидта, Сквозной, Нежинской, Лодочной, а также в переулках Водном и Таллиннском. Ограничения коснутся отдельных жилых домов по этим адресам.

Еще одна очередь работ продлится с 10:00 до 17:00. В этот период электроснабжение временно прекратят на улице Железнодорожной и Университетской, где специалисты будут выполнять плановое обслуживание сетей.

Отдельно с 10:00 до 16:00 будет проводиться срочный ремонт. Он заденет дома на Автозаводской и улице Владимира Украинца, где зафиксировали технические неисправности.

Энергетики отмечают, что график отключения света в Запорожье на 8 января сформирован для повышения надежности системы и предотвращения аварий в будущем. Жителям советуют заранее подготовиться к временным неудобствам и следить за официальными сообщениями о возможных изменениях.

В связи с плановыми и срочными работами жителям советуют заранее подготовиться к временным ограничениям. В частности, следует зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также при необходимости спланировать бытовые дела без использования электроэнергии. После завершения работ рекомендуют постепенно включать технику и проверить ее исправность во избежание перегрузки сети.

