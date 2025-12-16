На час проведення робіт та обмеження руху транспорту у Дніпрі можливі тимчасові пробки.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі введено через масштабні роботи у місті, що діятимуть у три етапи на окремій ділянці, тому варто знати всі деталі, повідомляє Politeka.net.

У Дніпрі з 8 грудня розпочалося поетапне обмеження руху транспорту в центральній частині міста. Як повідомляється у рішенні виконавчого комітету міської ради, перекриття запроваджено на низці ключових вулиць, зокрема на Європейській, Королеви Єлизавети ІІ та Харківській.

Причиною запровадження обмежень є будівництво інженерних мереж для нового багатофункціонального комплексу громадського та житлового призначення. Роботи виконує підприємство ПАТ «Агра». Реалізація проєкту передбачає прокладання комунікацій у центральних кварталах міста, що потребує тимчасового повного або часткового перекриття проїзної частини.

Будівельні роботи заплановані у кілька етапів, у зв’язку з чим організація дорожнього проїзду змінюватиметься поступово. На першому етапі, з 8 грудня 2025 року по 15 лютого 2026 року, повністю перекрито проїзд на вулицях Європейській, Королеви Єлизавети ІІ та Харківській. У цей період водіям доведеться користуватися об’їзними шляхами, визначеними міськими службами.

Другий етап триватиме з 15 лютого по 15 березня 2026 року. У цей час обмеження руху діятимуть на вулиці Королеви Єлизавети ІІ на відрізку від вулиці Харківської до вулиці Європейської. На цій ділянці можливе часткове перекриття проїзду залежно від ходу виконання робіт.

На завершальному етапі, з 15 березня до 10 квітня 2026 року, заплановано перекриття на вулиці Харківській у районі будинку №2 по вулиці Королеви Єлизавети. У цей період також можливі додаткові коригування схем проїзду транспорту.

Міська влада попереджає, що на час проведення робіт у центральній частині Дніпра ймовірні тимчасові затори, а також зміни у маршрутах громадського транспорту. Водіям і пасажирам рекомендують заздалегідь планувати свої поїздки, стежити за офіційними повідомленнями та, за можливості, користуватися альтернативними маршрутами для пересування містом.

