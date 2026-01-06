Энергетики предупредили, какие графики отключения света будут использовать в Одесской области в среду, 7 января 2026 года.

АО "ДТЭК Одесские электросети" объявило о дополнительных графиках отключения света в области на среду, 7 января 2026 года, сообщает Politeka.

В частности, по сообщениям энергетиков, графики отключения света, связанные с проведением профилактических работ в электрических сетях, которые должны повысить надежность электроснабжения в регионе, коснутся Окнянского поселкового территориального общества в Одесской области. Там 7 января с 8:00 до 19:00 без электроэнергии временно останутся жители таких населенных пунктов:

Окны (для домов по улицам Героев Украины, Уютная);

Гулянка (ул. Дружбы, Леси Украинки, Школьная);

Ивановка (Центральная).

О других графиках отключения света в Одесской области ДТЭК может сообщить позже, следите за актуальной информацией на официальных страницах компании, пишет Politeka.

В целом, по данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии в Украине сейчас отвечает сезонным показателям. Во всех регионах сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении.

Украинцев просят по возможности максимально ограничить использование мощных электроприборов и перенести его на ночные часы – после 23:00. Рациональное энергопотребление поможет избежать аварийных ситуаций и будет способствовать сокращению продолжительности вынужденных обесточений.

