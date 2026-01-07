Информацию о гуманитарной помощи для ВПЛ во Львовской области, при ее наличии, жители города могут получить в Городском центре поддержки.

Гуманитарная помощь для ВПЛ во Львовской области предоставляется внутренне перемещенным лицам, выехавшим из районов активных боевых действий, временно оккупированных или окруженных территорий, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Львовского городского совета .

Поддержка также предусмотрена для людей, чье жилье разрушено или пришло в негодность из-за обстрелов. Основанием подается заявка на компенсацию через приложение «Дія» или официальное подтверждение от органов местного самоуправления о повреждении недвижимости.

Ежемесячная выплата на проживание составляет 2000 грн. для совершеннолетних и 3000 грн. для детей и лиц с инвалидностью. Для оформления нужно обратиться в районное управление социальной защиты по месту учета или в один из Центров предоставления админуслуг во Львове.

При подаче заявления заявитель должен предоставить справку ВПЛ, паспорт, идентификационный код, документы на детей, подтверждение обучения или трудоустройства, а также банковские реквизиты в формате IBAN.

С апреля 2024 оформление помощи осуществляется на домохозяйство. Подать документы можно дистанционно через мобильное приложение «Дія», упрощающее доступ к выплатам для семей.

Информацию о гуманитарной помощи для ВПЛ во Львовской области, при ее наличии, жители города могут получить в Городском центре поддержки внутренне перемещенных лиц. Учреждение работает в будни по адресу: улица Костя Левицкого, 67, в помещении ЦНАП Лычаковского района.

В городском совете призывают следить за официальными объявлениями, ведь объемы и форматы поддержки зависят от имеющихся ресурсов и актуальных программ.

