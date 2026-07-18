Проект продолжит работу, обеспечивая бесплатное жилье для ВПЛ в Кривом Роге и оказывая всестороннюю поддержку всем, кто в ней нуждается.

В Кривом Роге начался экспериментальный проект по предоставлению бесплатного жилья для ВПЛ, сообщает Politeka.

Информацию предоставили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

Инициатива рассчитана на внутренне перемещенных лиц определенной категории, в том числе тех, кто после длительного медицинского ухода нуждается в дополнительной поддержке в повседневной жизни.

Программа предусматривает бесплатное проживание в специально обустроенных помещениях на срок до 12 месяцев. Расходы покрываются на средства государственного бюджета.

Участники получат жилье со всеми необходимыми условиями для комфортного пребывания, возможность готовить еду и организовывать быт, помощь в ведении домашнего хозяйства и поддержку в восстановлении социальных навыков. Также предусмотрено содействие в преодолении сложных жизненных ситуаций и привлечении специалистов или соответствующих служб, независимо от формы собственности.

Проживание для маломобильных внутренне перемещенных лиц обеспечивают физические и юридические предоставлятели социальных услуг, которые включены в государственный Реестр, отвечают критериям Кабинета Министров и имеют в собственности или арендуют помещение, пригодное для предоставления таких услуг.

В Министерстве подчеркивают, что цель проекта не ограничивается временным размещением ВПЛ, потерявших жилье из-за войны. Основная задача – восстановление самостоятельности, чувство стабильности и личной безопасности. Программа создает условия для полноценной повседневной жизни, позволяет сохранить независимость и адаптироваться к новым обстоятельствам.

Проект продолжит работу, обеспечивая бесплатное жилье для ВПЛ в Кривом Роге и оказывая всестороннюю поддержку всем, кто в ней нуждается.

Источник: Министерство социальной политики, семьи и единства Украины

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