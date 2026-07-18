Проєкт продовжить роботу, забезпечуючи безкоштовне житло для ВПО у Кривому Розі та надаючи всебічну підтримку всім, хто її потребує.

У Кривому Розі розпочався експериментальний проєкт із надання безкоштовного житла для ВПО, повідомляє Politeka.

Інформацію надали у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Ініціатива розрахована на внутрішньо переміщених осіб певної категорії, зокрема тих, хто після тривалого медичного догляду потребує додаткової підтримки у повсякденному житті.

Програма передбачає безоплатне проживання у спеціально облаштованих приміщеннях терміном до 12 місяців. Витрати покриваються коштом державного бюджету.

Учасники отримають житло з усіма необхідними умовами для комфортного перебування, можливість самостійно готувати їжу та організовувати побут, допомогу у веденні домашнього господарства та підтримку у відновленні соціальних навичок. Також передбачено сприяння у подоланні складних життєвих ситуацій і залучення фахівців або відповідних служб незалежно від форми власності.

Проживання для маломобільних внутрішньо переміщених осіб забезпечують фізичні та юридичні надавачі соціальних послуг, які включені до державного Реєстру, відповідають критеріям Кабінету Міністрів та мають у власності або орендують приміщення, придатне для надання таких послуг.

У Міністерстві підкреслюють, що мета проєкту не обмежується тимчасовим розміщенням ВПО, які втратили житло через війну. Основне завдання — відновлення самостійності, почуття стабільності та особистої безпеки. Програма створює умови для повноцінного повсякденного життя, дозволяє зберегти незалежність та адаптуватися до нових обставин.

Проєкт продовжить роботу, забезпечуючи безкоштовне житло для ВПО у Кривому Розі та надаючи всебічну підтримку всім, хто її потребує.

Джерело: Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України

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