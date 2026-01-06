Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области - поддержать самых уязвимых жителей и гарантировать доступ к базовым ресурсам.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области в этом сезоне стартует в рамках нового социального проекта, организованного областными структурами вместе с местными общинами, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на пожилых людей, которые оказались в сложных обстоятельствах из-за войны или экономических проблем.

Программа предусматривает первоочередную поддержку граждан с минимальными доходами и ограниченной мобильностью. Основной упор сделан на адресную доставку продуктов. Волонтеры формируют наборы из базовых товаров и передают их непосредственно на дом тем, кто не может самостоятельно посетить пункты выдачи. Это уменьшает физическую нагрузку и гарантирует безопасность получателей.

Дополнительно предусмотрена финансовая поддержка для семей переселенцев, где есть люди преклонного возраста. Денежные средства можно потратить на питание или коммунальные услуги. Приоритет отдают тем, кто покинул районы активных боевых действий или потерял стабильный заработок.

Социальные работники консультируют, помогают оформлять заявления, проверяют документы и сопровождают получателей в процессе получения субсидий. Это позволяет избежать задержек и обеспечивает быстрое получение поддержки.

Кроме того, в Харьковской области можно получить гуманитарную помощь. Поддержка оказывается людям, пострадавшим от войны и принадлежащим к одной из уязвимых категорий.

