Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове предоставляют в рамках донорской инициативы, сообщает Politeka.

В Харькове проходит социальный проект в поддержку донорства крови, в рамках которого внутренне перемещенные лица и люди пенсионного возраста могут получить продуктовые наборы. Инициативу реализует благотворительный фонд «Кинза Харьков».

По информации организаторов, каждую пятницу доноры, сдавшие кровь, могут получить пакеты с продуктами. Акция преследует цель не только материальной помощи, но и публичную благодарность за участие в спасении человеческих жизней.

В фонде отмечают, что такие наборы являются благодарностью за важную гражданскую позицию. Донорство остается критически необходимым для пациентов в тяжелом состоянии, особенно во время войны.

Получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове можно только после предварительной регистрации. Для этого украинцам нужно заполнить онлайн-анкету по специальной ссылке . После обработки заявок представители организации связываются с участниками и согласовывают дату выдачи.

При получении свертка людям необходимо иметь при себе документ, подтверждающий сдачу крови, паспорт гражданина Украины и идентификационный код. Продукты передают лично донору, подтвердившему участие в соответствующей программе.

В фонде отмечают, что к проекту могут присоединиться все украинские граждане, которым здоровье позволяет быть донорами и готовы поддержать инициативу.

Организаторы призывают желающих следить за обновлением фонда, поскольку количество продуктовых наборов ограничено.

