Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові надають у межах донорської ініціативи, повідомляє Politeka.

У Харкові триває соціальний проєкт на підтримку донорства крові, у рамках якого внутрішньо переміщені особи та люди пенсійного віку можуть отримати продуктові набори. Ініціативу реалізує благодійний фонд «Кінза Харків».

За інформацією організаторів, щоп’ятниці донори, які здали кров, мають змогу отримати пакунки з продуктами. Акція має на меті не лише матеріальну допомогу, а й публічну подяку за участь у порятунку людських життів.

У фонді наголошують, що такі набори є знаком вдячності за важливу громадянську позицію. Донорство залишається критично необхідним для пацієнтів у важкому стані, особливо під час війни.

Отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові можна лише після попередньої реєстрації. Для цього українцям потрібно заповнити онлайн-анкету за спеціальним посиланням. Після опрацювання заявок представники організації зв’язуються з учасниками та погоджують дату видачі.

Під час отримання пакунка людям необхідно мати при собі документ, що підтверджує здачу крові, паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Продукти передають особисто донору, який підтвердив участь у відповідній програмі.

У фонді зазначають, що до проєкту можуть долучитися всі українські громадяни, яким стан здоров’я дозволяє бути донорами та які готові підтримати ініціативу.

Організатори закликають охочих стежити за оновленнями фонду, оскільки кількість продуктових наборів обмежена.

