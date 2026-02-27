Все предложения на сайте относятся к категории бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области.

В Полтавской области переселенцы могут воспользоваться бесплатным жильем для ВПЛ, сообщает Politeka.

Об этом стало известно с официального сайта ОВА.

Это поддержка предоставляется в рамках государственных и гуманитарных программ для внутренне перемещенных лиц.

Для координации помощи работает круглосуточный контактный центр за номером 0 800 502 230. Там можно узнать наличие свободных мест, получить консультации по поселению и оформлению документов.

Кроме центрального контакта работают горячие линии для жителей Полтавской области и города Кременчуг. Они помогают уточнять доступность бесплатного жилья для ВПЛ и объясняют, какие документы необходимо подготовить.

Переселенцы также могут пользоваться онлайн-платформой «Убежище». Она позволяет быстро ознакомиться с доступными вариантами проживания в разных населённых пунктах области. Все предложения на сайте относятся к категории бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области, что упрощает поиск и организацию поселения.

По прибытии в регион внутренне перемещенные лица должны зарегистрироваться для получения справки. Это можно сделать через управление социальной защиты населения, уполномоченных лиц местных советов или центры предоставления административных услуг.

Также доступна электронная подача заявлений через мобильное приложение Единого государственного портала «Дія». Для жителей Полтавы регистрация возможна в районных управлениях социальной защиты:

Киевский районный совет - ул. Ст. Халтурина, 13

Шевченковский районный совет - ул. Ивана Мазепы, 30

Подольский районный совет - ул. Гаевого, 3

Все доступные варианты оборудованы для комфортного проживания и готовы принимать переселенцев немедленно.

