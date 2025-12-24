Для получения бесплатных продуктов для ВПЛ в Николаевской области и участия в программах хаба предусмотрена форма регистрации.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Николаевской области можно получить в гуманитарном хабе "Херсонской области в Николаеве", сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно о гуманитарной поддержке украинцев.

Граждане, временно проживающие в Николаеве и Николаевской области, могут обращаться в гуманитарный хаб Херсонской области. Он работает ежедневно с 10:00 до 15:00 кроме выходных. Среди предоставляемых услуг – юридическая помощь, психологическая поддержка, гуманитарная помощь в виде бесплатных продуктов для ВПЛ в Николаевской области и другие формы содействия жителям и переселенцам.

Для получения помощи и участия в программах хаба предусмотрена форма регистрации по соответствующей ссылке. Кроме того, граждане могут приобщаться к телеграмм-каналу хаба «От Херсонщины для Херсонцев», где регулярно публикуется актуальная информация о работе и услугах.

Офис гуманитарного хаба Херсонской области расположен по адресу город Николаев, улица Генерала Карпенко, дом 46.

Организационно организація функционирует при поддержке и с участием таких администраций:

Херсонская ОВА;

Лазурненская поселковая военная администрация;

Чулаковская сельская военная администрация;

Скадовская городская военная администрация;

Великокопановская сельская военная администрация;

Бехтерская деревенская военная администрация.

Гуманитарная организация создана для обеспечения переселенцев и местных жителей необходимой поддержкой, помочь в решении социальных, правовых и психологических вопросов, а также способствовать интеграции жителей в новые условия жизни.

