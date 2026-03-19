Графики отключения света в Сумах на 20 марта будут из-за выполнения важных работ.

В Сумах на 20 марта запланированы временные отключения электроэнергии, охватившие десятки адресов в разных районах города, сообщает Politeka.net.

Как отметили в пресс-службе «Сумыоблэнерго», ограничения связаны с проведением плановых работ на электросетях.

Энергетики будут выполнять техническое обслуживание оборудования и профилактические мероприятия, направленные на повышение надежности электроснабжения. В этой связи в определенные часы в отдельных частях города будут временно приостанавливать подачу света согласно обнародованному графику отключений света на 20 марта.

С 08:00 до 15:00 часов будут продолжаться дополнительные отключения, которые будут продолжаться в домах на улицах:

Гетьмана Мазепы — 28, 30, 32, 34, 35, 36, 36А, 36Б, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51/2, 51А

Харкивська — 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2, 3А, 5, 5/1, 7/37, 7А, 58/1

Березовий — 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28

Березова — 31, 33, 35, 37, 37А, 39, 41

Выноградна — 36

Новомистенська — 23, 23А, 23Б, 25

Веретенивська — 1/8, 25

Даныла Галыцького — 100

Тараса Шевченка — 1, 19, 21, 23, 25

Пономаренкивська — 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Садова — 48, 48/2

Мыхайла Лушпы — 5, 5/8, 5/9, 5/10, 5/27

С 09:00 до 16:00 дополнительно будут выключать электричество в домах, расположенных по адресам:

Вячеслава Чорновола — 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48/2, 50, 51, 51/1, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66

Чайковського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1, 17, 18, 19, 19/2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28/1, 29, 30, 31, 32, 33, 33/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 43/1, 45

Захидна — 3, 8

Иллинська — 51/1, 60, 62, 62А, 62Б, 64, 66, 66/1, 68, 69, 70, 71, 72, 73/1, 73/2, 74, 75, 76, 77, 78, 79А, 80, 81, 81А, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89/1, 89/2, 89А, 90, 91, 92, 94

Люблинська — 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35А, 37, 38, 39, 39/1, 40, 41/1, 41/2, 42, 42/1, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 50/1, 52, 54, 56

Молодои Гвардии — 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 10, 10А, 11, 13, 14, 15

Матвиивськый — 1, 2, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17А, 19

Роменська — 63, 65, 67, 69.

