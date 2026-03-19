Доплаты для пенсионеров в Киевской области начали начислять после внесения изменений в закон "О Госбюджете-2026", сообщает Politeka.

Повышение касается людей почтенного возраста, нуждающихся в постоянном уходе.

Согласно новым нормам, размер надбавки вырос до 1038 гривен . Основанием стало повышение прожиточного минимума для утративших трудоспособность граждан — теперь показатель составляет 2 595 гривен .

По сравнению с предыдущим годом поддержка увеличилась на 93,6 грн . Дополнительные средства должны частично компенсировать ежедневные расходы, связанные с уходом и базовыми потребностями.

Право получить помощь имеют лица в возрасте от 80 лет , которым по медицинским показателям требуется регулярный надзор. Важное условие – отсутствие трудоспособной родни, способной обеспечить уход.

Также доплаты для пенсионеров в Киевской области назначают гражданам, не имеющим выплат по инвалидности или другим социальным компенсациям. Решение принимается только после заключения врачебно-консультативной комиссии.

Чтобы оформить поддержку, необходимо обратиться в медучреждение, пройти комиссию и подать заявление в Пенсионный фонд вместе с документами.

Среди обязательных бумаг: паспорт, идентификационный номер, медицинское заключение о потребности ухода, а также подтверждение отсутствия других государственных выплат.

Специалисты советуют готовить заранее справки и проверять график работы комиссии. Это поможет скорее пройти процедуру оформления.

Специалисты советуют не откладывать оформление, ведь своевременная подача документов позволит быстрее получить предусмотренную помощь.

